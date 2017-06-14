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親鳥護巢驅趕人 可撐傘或戴帽防遭攻擊

春夏是鳥類的繁殖季節，新竹縣政府已接獲民眾通報數十件幼鳥處理案件，但農業處提醒，並不鼓勵民眾撿拾落巢，或停留在路邊樹下不動的幼鳥。（圖由新竹縣政府提供）

2017-06-14  14:25

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣有多名竹北市學生家長反應，在街頭被鳥啄頭攻擊，受到驚嚇；縣府農業處表示，春夏是鳥類的繁殖季節，有些鳥類會有護巢驅趕路人的行為，民眾可撐傘或戴帽子通過來防範，但若是看到落巢的幼鳥，可別輕意撿拾！

竹北市斗崙里長鄭建村表示，近來接獲多名學生家長反映行經福興路及縣政九路南段一帶，突然被鳥攻擊，朝他們俯衝而來，趕緊保護頭部抱頭離開；他現勘發現在路燈上有大卷尾（又名烏秋）的鳥巢，母鳥正在餵食幼鳥，他研判親鳥只是要把人嚇走保護幼鳥，請大家不要太緊張。

農業處森林暨自然保育科長梁明任表示，春夏是鳥類的繁殖季節，4月迄今已接獲民眾通報數十件幼鳥處理案件，有剛出生的雛鳥、羽翼未豐初學飛的幼鳥、也有傷鳥。

梁明任說，一般不鼓勵民眾撿拾落巢，或停留在路邊樹下不動的幼鳥，因為讓親鳥照顧，可互動學習生存本能，也由於雛鳥太小，食性複雜人工餵食困難，死亡率反而較高；因此，若幼鳥無明顯外傷，先觀察周遭是否有親鳥或鳥巢，有親鳥在則不用插手，無親鳥可試著放回原巢。

如果沒有發現親鳥或鳥巢，民眾可將幼鳥放置拾獲的平坦處，等待親鳥回來餵食或引導幼鳥離開；若第2天仍發現牠在原處，健康狀況不佳，再將幼鳥安置在適當大小的通風紙箱內，並通報縣府人員前往處理。

梁明任說，鳥類在繁殖季節會有護巢驅趕路人的行為，例如大卷尾、喜鵲等，此時避免驚擾或靠近；在幼鳥學飛離巢前，這期間需經過可撐傘或戴帽子，即可防止親鳥的攻擊。請民眾切勿騷擾、捕捉或拆除鳥巢，以免觸犯《野生動物保育法》。

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  • 新竹縣農業處表示，鳥類在繁殖季節會有護巢驅趕路人的行為，此時避免驚擾或靠近；行經時可撐傘或戴帽子，防止親鳥的攻擊。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣農業處表示，鳥類在繁殖季節會有護巢驅趕路人的行為，此時避免驚擾或靠近；行經時可撐傘或戴帽子，防止親鳥的攻擊。（記者廖雪茹攝）

  • 竹北市斗崙里長鄭建村接獲多名學生家長反應，行經福興路及縣政九路南段一帶，突然被鳥攻擊，而受到驚嚇；他現勘發現路燈上有鳥巢，母鳥護巢，請大家不要太緊張。（記者廖雪茹攝）

    竹北市斗崙里長鄭建村接獲多名學生家長反應，行經福興路及縣政九路南段一帶，突然被鳥攻擊，而受到驚嚇；他現勘發現路燈上有鳥巢，母鳥護巢，請大家不要太緊張。（記者廖雪茹攝）

  • 春夏是鳥類的繁殖季節，新竹縣政府已接獲民眾通報數十件幼鳥處理案件，但農業處提醒，並不鼓勵民眾撿拾落巢，或停留在路邊樹下不動的幼鳥。（圖由新竹縣政府提供）

    春夏是鳥類的繁殖季節，新竹縣政府已接獲民眾通報數十件幼鳥處理案件，但農業處提醒，並不鼓勵民眾撿拾落巢，或停留在路邊樹下不動的幼鳥。（圖由新竹縣政府提供）

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