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旺盛對流移入 中部以北7縣市慎防大雷雨
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梅雨鋒再報到 李進勇：全力搶修、將災害降最低

雲林縣李進勇今天早上到斗南石牛溪巡視災損搶修進度。（記者黃淑莉攝）

2017-06-14  14:07

［記者黃淑莉／雲林報導］第二波梅雨鋒面報到，氣象局針對西部多個縣市發佈豪大雨特報，雲林縣長李進勇今天巡視上次災害嚴重的石牛溪、大湖口溪搶修狀況，李進勇說，時間緊迫，縣府、第五河川局會把所有量能投入，向不可能挑戰，將災害降到最低。

上一波梅雨鋒面帶來暴雨，斗南石牛溪、大湖口溪溪水溢堤造成鄰近很大災害，五河局、縣府及地方公所災害投入搶修、清疏淤沙。

第二波梅雨鋒面今起影響台灣，李進勇早上在縣府水利處長許宏博、工務處長彭子程等人陪同，巡視石牛溪、大湖口溪搶修狀況，縣議員蔡東富、斗南鎮長張勝雄、斗南鎮代會主席沈暉勛等人與會關切。

蔡東富指出，這次溢堤的石牛溪段只要大雨就釀災，且一次比一次嚴重，希望相關單位能積極改善。五河局指出，相關人員全力投入搶修工作中，並在石牛溪善功橋附近裝填沙袋，堆置在地方憂心易溢堤的「水箭」緊急補強。

李進勇指出，上一波梅雨鋒面帶來暴雨造成石牛溪、大湖口溪等河川溢堤，造成很大災害，災後第五河川局、縣政府積極搶修復原，又一波鋒面報到，加上時間緊迫，縣府、五河局會齊力搶修，向不可能挑戰，盡可能將災害降到最低。

至於每逢大雨即淹水地段，希望能將治理時程、順序能列為最優先項目，縣府會與五河局繼續努力，爭取中央經費能早日到位；民眾災損部份，會與相關單位研究合理解決方法。

雲林縣長李進勇今天早上到斗南石牛溪巡視災害搶修狀況。（記者黃淑莉攝）

第五河川局在斗南石牛溪堤防趕製沙袋。（記者黃淑莉攝）

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