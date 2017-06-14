維冠大樓倒塌案影響 南市老屋健檢永康區居多

去年南市老屋檢建共完成134件。（記者洪瑞琴攝）

2017-06-14 14:02

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市全面啟動老屋健檢，去年共完成217件初步評估，6樓以上大樓占134件最多。工務局表示，今年度除了耐震能力初步評估以外，還增加公寓大廈類型住宅的耐震能力詳細評估補助，最多補助評估費用45％，經縣市政府向中央爭取，上限由去年的30萬元提高至60萬元。

0206地震台南受災嚴重，引發老屋健檢議題，為協助民眾瞭解居住結構安全，市府展開老屋健檢，第1波優先補助對象為88年12月31日前取得建造執照且6樓以上集合住宅；105年行政院核定「安家固園計畫」，南市受理第2波老屋健檢，擴大範圍全面性88年以前不限樓層的合法住宅，都可以申請。

工務局統計，105年共有250件申請案件，最後完成217件初步評估，其中6樓以上的大樓占134件最多；另外受到永康區維冠大樓倒塌案影響，申請件數也大都集中在住宅大樓多的永康區與東區。

至於老屋健檢初評結果的後續措施，工務局表示，將再進行詳細評估，營建署也著手修法納入公安稽查優先，避免私有大樓規避改善，以確保公共安全。

工務局表示，今年「安家固園計畫」，行政院已核定南市初步評估名額1000件及詳細評估30件，籲請民眾儘早申請，該局預計7、8月辦理4場老屋健檢說明會，另方面為避免0206地震維冠大樓倒塌事件再發生，已向營建署爭取到170萬元，預計9月主動委託專業公會進行南市轄區內大樓快篩作業，進行耐震能力評估，達到預防甚於治療目的。