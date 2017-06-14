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防汛大作戰 竹市今啟動「夏季清溝2.0」專案

2017-06-14  13:42

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市政府今天啟動「全民防汛大作戰、夏季清溝2.0」專案，結合鄰里力量成立「清溝預備軍」，進行今年度第2次全市水溝巡察，提升防汛抗澇功能，市長林智堅指出，「防災勝於救災」，將以萬全準備謹慎面對汛期，全力防範災害。

林智堅表示，今年度第1波清溝作業由環保局16名清潔隊員辦理，巡查清疏53處固定點與各單位回報淤塞點，1月至5月底已清理910處，共計10萬公尺水溝、206公噸淤泥，考量人力有限，恐難以全面掌握淤積狀況，推出「夏季清溝2.0專案」，將以1個月時間由清潔隊同仁搭配鄰里長或里幹事，全面巡查各里側溝，對淤積點列管造冊，依淤積程度排定清疏規劃，同時搭配各聯里消毒期程，達到抗汛防疫雙效功能。

由於市區內老舊巷道林立，屋後溝異味經常造成民眾困擾，受限於土地為私人產權，除住戶自行清理外，本次清溝2.0計畫規劃每週六「清疏專案」，由各里組織環保志工提出申請，環保局提供清溝工具，現場指導清疏及協助後續污泥載運方式，達到鄰里巷道深度清疏目標。

林智堅說，避免豪雨影響市民安全，市府定期視察全市11處地下道及4處易淹水區域，並於太原路、全中興、光復路、西大路和元培街5處地下道則設有柵欄自動警示設備，積水超過10公分就會發出警示閃光，超過15公分，柵欄會自動放下，透過智慧防災系統，全力提升防災效能。

上午由環保局清潔隊員示範清溝，使用勺子與水車清除周遭側溝淤泥，提醒民眾除配合清溝計畫外，在豪雨颱風來襲前自行巡視住家附近水溝，主動清除易造成溝渠堵塞之廢棄物，如發現側溝淤積或疑有淹水之虞，歡迎電洽1999市民專線，或逕洽環保局清潔科（專線電話：03-5388406）申請清溝，共同努力做好防汛準備工作。

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  • 防汛大作戰全市總動員，新竹市今天啟動「夏季清溝2.0」專案。（記者蔡彰盛攝）

    防汛大作戰全市總動員，新竹市今天啟動「夏季清溝2.0」專案。（記者蔡彰盛攝）

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