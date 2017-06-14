原民文化中心開園30年 日本人最愛來

原住民文化發展中心開園30年，7月15日起，為期一個月邀民眾免費參訪。（記者邱芷柔攝）

2017-06-14 13:18

〔記者邱芷柔／屏東報導〕位於屏東瑪家鄉的原住民文化發展中心，今年邁入開園30年，入園人次來到1200萬人，園區也分析，遊客以台灣人為大宗，少有中國團客到訪，在少數外國遊客中，以日本人最多，其次是馬來西亞。

主秘浦忠義說，因為位置、門票及園區腹地大等考量，走馬看花的團客鮮少將園區排入行程裡，但約42公頃的園區，不僅典藏了台灣重要的原住民文化，也是國內最完善的原住民戶外博物館，除了是許多國家元首、官員來屏東的必訪處，近年有越來越多的自由行外國遊客，在園區內進行文化、生態的深度旅遊。

浦忠義也指出，園區單年入園人次最高峰為40萬人，屏東觀光熱點山川琉璃吊橋出入口處與園區相依，吊橋開放初期因為停車空間不足，影響遊客入園，但近期交通壅塞情形獲得改善，園區去年也創下37萬入園人次的亮眼表現，是莫拉克風災後的最高峰，今年可望再向上攀升，地方也期待吊橋與園區的加乘效果，活絡地方觀光。

園區30年來經歷多次政府組織改造與改制，最早叫做「瑪家山地文化村」，後來更名為「台灣山地文化園區」，民國75年成立「台灣山地文化園區管理處」後，隔年7月16日正式以此名對外開放，當時隸屬台灣省政府，民國83年正名為「原住民文化園區管理處」，並於87年改隸行政院原住民委員會，現在最新名稱是「原住民族文化發展中心」。

中心表示，將於7月15、16日盛大舉行30週年慶祝活動，並從7月15日起至8月15日為期1個月讓民眾免費入園，邀民眾一起見證原住民在台灣歷史中的變遷，並從園區發展中看見台灣文化的軟實力。

園區近年吸引越來越多背包客走訪。（記者邱芷柔攝）