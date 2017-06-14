長照人才紮根高中 屏縣府與義大醫院攜手合作

屏縣府與義大醫院簽署長照合作意向書。（記者羅欣貞攝）

2017-06-14 13:05

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣老年人口比例超過15%，已經是高齡社會，為讓長照人才向下紮根，縣府與義大醫院將透過產學合作，在高中社團開設照服員專業課程，屏縣副縣長吳麗雪與義大癌治療醫院張肇松院長今天（14日）簽署長照合作意向書，正式建立夥伴關係。

義大醫院除了將至屏東縣設置分院，也與屏東縣政府在長照領域展開合作，雙方合作範圍，包括義大醫院提供照顧服務員課程專業支援，為4所屏東縣立高中的長照社團，規劃125小時的照顧服務員專業課程並支援教學；此外，義大醫院提供取得照服員結業證明書的學生就業機會，而屏縣府所屬學校學生經義大醫院僱用後，可利用下班時間至義大醫院相關機構進修。

副縣長吳麗雪表示，屏縣104年起推動長照人才向下紮根，第1年由8所國中技藝班學生試辦，隔年自編教材推廣到全縣國中，實施以來學生反應不錯，目前推動大同、東港、枋寮、來義等4所縣立高中，以社團方式培育專業人才。

義大癌治療醫院院長張肇松也表示，義大到屏東設分院的構想中，長期照顧也是很重要的一環，因此培養在地人才刻不容緩，義大不只提供師資，也會提供場域讓學生實習，讓專業能力更紮實。

屏縣教育處也強調，本次長照合作意向書簽署，希望透過具開拓性與發展性的交流模式，完整規畫國中至大學階段的長照人才培育，厚植長照基礎人才資源。