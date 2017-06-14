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安定滯洪池堤防安全隱憂 南市水利局：無立即危險

上一波鋒面降雨不多，滯洪池內的水也少，土堤卻被刮掉一塊。（記者黃文瑜攝）

2017-06-14  12:59

〔記者黃文瑜／台南報導〕受滯留鋒面和西南氣流影響，天氣不穩定，氣象局也預估未來幾日將有強降雨，台南市安定滯洪池出水口南側堤防尚未啟用，6月初鋒面來襲時當地並未降下大雨，出水口土堤卻多處塌陷並流失數公尺，引發里民擔心，日前水利局已派員將土堤補好，但民眾還是擔心土堤能否挺過這次鋒面的降雨。水利局則表示，這幾日會密切觀察，若無像莫拉克等級的風災，土堤都算安全。

蘇厝里里長張慶財表示，安定滯洪池目前工程進度約5成，地方對於工程都很滿意，但是出水口區處，地方認為要用鋼構方式重新建造出水口兩側堤防，保障800多戶里民比較安全。但是水利局卻規劃以自然工法植被護堤，現在部分植被沒長出來，日前小雨加上曾文水庫微量放水，就把土堤刮走一大塊，現在雖補好了，「但大雨或是洩洪時該怎麼辦？」強調一直補也不是辦法。

水利局養護科正工程司黃中信指出，安定堤防原本只有8米，因滯洪池工程又將堤防以土坡加厚約40米，原本的安定堤防可以挺過莫拉克風災並且很堅固，因此加厚過的土堤更為安全。日前植被未長出的土堤雖被刮掉，但11及12日已將土堤用土石籠緊急搶修，除非有莫拉克等級的風災才會有立即性的危險，但這幾日仍會密切觀察降雨對土堤的影響。

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  • 上一波鋒面安定區雖未降大雨，土堤卻被刮掉幾米，日前水利局已派員搶修完成，但是地方仍擔心這次降雨再刮土堤。（記者黃文瑜攝）

    上一波鋒面安定區雖未降大雨，土堤卻被刮掉幾米，日前水利局已派員搶修完成，但是地方仍擔心這次降雨再刮土堤。（記者黃文瑜攝）

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