局處互踢皮球 柯P：市府最大特色「分工不合作」

北市府規劃拓寬港墘路西側一線道路，市長柯文哲今才發現迄今仍未送都審，當場變臉笑虧各局處，「台北市政府最大特色就是分工不合作」。（記者沈佩瑤攝）

2017-06-14 12:51

〔記者沈佩瑤／台北報導〕為解決內湖交通問題，北市府規劃拓寬港墘路（洲子街—瑞光路之間）西側一線道路，副市長林欽榮還曾承諾將在年底前完成。但台北市長柯文哲今早主持內湖區里長座談會，里長詢問進度，柯才發現迄今仍未送都審，恐怕無法在年底前完成，讓柯當場變臉笑虧各局處，「台北市政府最大特色就是分工不合作」。

新工處說明，路型已出來，等都審計畫通過後就可進場施工。都發局緊接解釋，該路段屬產發局轄下「內科之心」BOT案範圍，應由產發局督促得標廠商送都市設計審議，說明退縮的方式，撇清稱「還在等他們（得標廠商）送圖進來審」。

柯文哲問半天才發現連都審都還沒送，直言對得標廠商而言，就算到開幕前一小時，路會通就可以了，但居民當然會希望能早點啟用；柯碎念，開路是新工處負責，卻又說在等廠商送件去都審，「洗臉」各局處說「這要怎麼列管？台北市政府最大特色就是分工不合作」，都發局重申，這部分應該要由產發局督促廠商送件。

柯文哲最後決議要求產發局聯繫廠商，並請新工處協助說明配合事項。柯也忍不住抱怨，以後列管要確實，很多列管都說有在做，但做到什麼進度都不知道。