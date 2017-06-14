| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
旺盛對流移入 中部以北7縣市慎防大雷雨
 首頁 > 生活

新竹版《夏日大作戰》 邊緣男徵假女友…

2017-06-14  12:49

〔記者王駿杰／新竹報導〕一名自稱穿著沒品味、「標準理工邊緣男」的網友在臉書「靠北清大」PO文，指爺爺身體狀況每下愈況，他必須在暑假剛開始，爺爺動手術前變出一名女友；這名女友外語要好，要能欣賞音樂和藝術，學歷最好是台、清、交、成、政，獲選者按時薪133元計價，情節宛如日本動畫電影《夏日大作戰》，引發網友熱議。

《夏日大作戰》是2009年上映的日本科幻、浪漫動畫電影，故事發生在一個大型虛擬世界「OZ」，而女主角篠原夏希的曾祖母即將過90歲大壽，篠原夏希因此答應曾祖母要找到一名值得信賴的男友，便找擔任OZ低階管理員的男主角小磯健二冒充。

PO文男網友指出，「爺爺從我上大學開始就一直問我為什麼不交女友、但我一直都開心當邊緣人、去年年末他身體越變越差、最近決定要去住院開刀、又問了一次交女友沒、我一時沒想清楚就說交了」。

男網友說，基於家庭因素，徵的假女友有些條件限制，譬如「外語要好，因為家裡注重國際化，從小都用英文講話、要能欣賞音樂和藝術，因為家裡很重視除了課業以外的藝術素養、學歷…就台清交成政吧，家裡長輩想法稍守舊，重視教育背景。」按時薪制付費，最低133元（可議），車馬餐費全包，不論是擬劇情或真的去找爺爺都算工作時數。

該篇PO引發網友熱議，留言令人噴飯；如「有氣質貌似安海瑟薇，聰明伶俐醫學生，內外兼具實屬稀有～」、「你就跟你爺爺說你要多元成家了不會」、「這種條件如果能成，我女友早就多到溢出來了」，甚至有網友質疑，「到底是徵女友，還是徵臨時女友？開這麼多條件，我認真覺得是想弄假成真。」

廣告
  • 一名自稱穿著沒品味、「標準理工邊緣男」的網友在臉書「靠北清大」PO文，指爺爺身體狀況每下愈況，他必須在暑假剛開始，爺爺動手術前變出一名女友。（記者王駿杰翻攝）

    一名自稱穿著沒品味、「標準理工邊緣男」的網友在臉書「靠北清大」PO文，指爺爺身體狀況每下愈況，他必須在暑假剛開始，爺爺動手術前變出一名女友。（記者王駿杰翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 假女友 夏日大作戰 女友 邊緣男
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
台巴斷交
齊柏林空勘罹難
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蛋絲炒豬肉
吃甜點♡紅豆半月燒
黃金炸物✧鳳梨蝦球
馬鈴薯不能放冰箱？
轉寄

標題：新竹版《夏日大作戰》 邊緣男徵假女友…


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月14日‧星期三‧丁酉年五月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.