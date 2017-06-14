新竹版《夏日大作戰》 邊緣男徵假女友…

2017-06-14 12:49

〔記者王駿杰／新竹報導〕一名自稱穿著沒品味、「標準理工邊緣男」的網友在臉書「靠北清大」PO文，指爺爺身體狀況每下愈況，他必須在暑假剛開始，爺爺動手術前變出一名女友；這名女友外語要好，要能欣賞音樂和藝術，學歷最好是台、清、交、成、政，獲選者按時薪133元計價，情節宛如日本動畫電影《夏日大作戰》，引發網友熱議。

《夏日大作戰》是2009年上映的日本科幻、浪漫動畫電影，故事發生在一個大型虛擬世界「OZ」，而女主角篠原夏希的曾祖母即將過90歲大壽，篠原夏希因此答應曾祖母要找到一名值得信賴的男友，便找擔任OZ低階管理員的男主角小磯健二冒充。

PO文男網友指出，「爺爺從我上大學開始就一直問我為什麼不交女友、但我一直都開心當邊緣人、去年年末他身體越變越差、最近決定要去住院開刀、又問了一次交女友沒、我一時沒想清楚就說交了」。

男網友說，基於家庭因素，徵的假女友有些條件限制，譬如「外語要好，因為家裡注重國際化，從小都用英文講話、要能欣賞音樂和藝術，因為家裡很重視除了課業以外的藝術素養、學歷…就台清交成政吧，家裡長輩想法稍守舊，重視教育背景。」按時薪制付費，最低133元（可議），車馬餐費全包，不論是擬劇情或真的去找爺爺都算工作時數。

該篇PO引發網友熱議，留言令人噴飯；如「有氣質貌似安海瑟薇，聰明伶俐醫學生，內外兼具實屬稀有～」、「你就跟你爺爺說你要多元成家了不會」、「這種條件如果能成，我女友早就多到溢出來了」，甚至有網友質疑，「到底是徵女友，還是徵臨時女友？開這麼多條件，我認真覺得是想弄假成真。」