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旺盛對流移入 中部以北7縣市慎防大雷雨
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台中嘉義雨量飆破百毫米 竹苗、台中注意大雷雨

2017-06-14  12:42

〔記者蕭玗欣／台北報導〕滯留鋒面及西南氣流持續為全台帶來明顯降雨，目前全台在台中、嘉義有5個測站雨量已飆破百毫米，氣象局稍早也針對新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市發布大雷雨訊息，持續時間至13時45分。

氣象局表示，旺盛發展的對流常伴隨打雷、閃電與劇烈降雨，並可能出現較強陣風甚或伴隨冰雹發生，若發生於溪流河川上游易於下游出現溪（河）水暴漲，排水不良區域則易發生淹（積）水現象，強大雨勢威脅各項戶外活動，並將造成能見度欠佳，影響行車安全，山區易發生坍方、落石、土石流。

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  • 氣象局稍早發布大雷雨訊息。（氣象局提供）

    氣象局稍早發布大雷雨訊息。（氣象局提供）

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相關關鍵字： 冰雹 大雷雨 天氣 強陣風 淹水
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