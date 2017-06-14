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台北河岸音樂季週六開跑 青春舞曲嗨唱一夏

2017-06-14  12:18

〔記者張議晨／台北報導〕夏日夜晚到河岸熱情一夏！台北市觀傳局主辦的「河岸音樂季」邁入第3年，今在台北探索館舉辦開幕記者會，宣告河岸音樂季本週六起跑。包括金智娟、MATZKA及久未露面的李炳輝等歌手出席。昔有「搖滾教母」之稱的金智娟，還於會場高歌活動主題曲《河堤上的傻瓜》。

河岸音樂季今年以「青春舞曲」為主題，6月17日登場，每週六都有活動，不同類型的演唱組合將一路嗨到8月，演唱歌曲更橫跨70年，鎖定5、6年級生的青春回憶，從走唱那卡西、民歌到「原聲」，交織出精彩表演。

8月26日的「大稻埕情人日」，還力邀金智娟、MATZKA、中孝介、四葉草，將透過搖滾、抒情曲目，帶聽眾從下午到夜晚，感受不同層次的音樂饗宴。

台北市觀傳局長簡余晏指出，河岸音樂季是今年觀傳局到亞洲與東南亞，行銷台北時的重要節日亮點活動之一，尤其今年正逢台北世大運舉辦，屆時也會邀請各國選手，在8月26日當天，到場感受在河岸聽音樂的滋味。

台北市副市長陳景峻也說，今年音樂季是以「青春」為主軸，作為開場序幕，除老中青3代藝人、樂團、市集以外，市府各局處也會在河岸規劃不同主題的系列活動，讓市民在河岸享受親水樂趣。

台北河岸音樂季連續10週在台北水岸舉辦演唱會，觀傳局也串連各局處舉辦「瘋狂一夏玩水趣」、「小小海盜體驗營」、「台北親水節」、「迪化同樂會」、「河岸童樂會」等活動。另規劃「跟著河流去旅行」抽獎活動，任選3場參與並完成蓋章，即有機會抽中大獎。

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  • 2017台北河岸音樂季本週六開跑，多名音樂人組成「青春鼓隊」為活動揭幕。（記者張議晨攝）

    2017台北河岸音樂季本週六開跑，多名音樂人組成「青春鼓隊」為活動揭幕。（記者張議晨攝）

  • 2017台北河岸音樂季週六開跑，「搖滾教母」金智娟今在開幕記者會上，演唱活動主題曲《河堤上的傻瓜》，為音樂季揭開序幕。（記者張議晨攝）

    2017台北河岸音樂季週六開跑，「搖滾教母」金智娟今在開幕記者會上，演唱活動主題曲《河堤上的傻瓜》，為音樂季揭開序幕。（記者張議晨攝）

  • 台北河岸音樂季今邁入第3年，今年以「青春舞曲」為題，演唱組合將橫跨70年金曲。（記者張議晨攝）

    台北河岸音樂季今邁入第3年，今年以「青春舞曲」為題，演唱組合將橫跨70年金曲。（記者張議晨攝）

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