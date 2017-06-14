頭城文創商品受歡迎 公所訂授權辦法量產

2017-06-14 12:10

［記者林敬倫／宜蘭報導］頭城鎮公所為行銷鎮內觀光，不斷發行文創商品，但產品不販售，只供大型活動當作贈品贈送，鑒於許多民眾、商家洽詢，獲得廣大的回響，想索取文創商品，鎮公所訂定「頭城鎮公所標、圖像及文創藝品授權作業要點」，盼讓喜愛鎮公所文創商品的店家與團體，可以依照規定申請使用與量產販售。

頭城鎮公所至今年為止，已推出「龜山島4合1餐具組」、「創意胸花」、「頭城咱的名-勵志歌曲」、「觀光行銷-mv影片」、「觀光摺頁」、「頭城觀光行旅創意手札」及「特色景點手繪明信片」等7項觀光文創商品，頗具在地特色，但這些商品無營利性質，許多民眾索取無門，只能期待鎮內辦理大型活動時，有機會取得。

鎮公所於今年5月26日發布「頭城鎮公所標、圖像及文創藝品授權作業要點」，讓對文創商品有興趣的營利單位與公益團體，能夠依據作業要點，針對產品進行複製、量產與販售，營利用途及公益非營利用途者，需分別回饋公所8%及5%回饋金，即可獲得文創商品的授權。

頭城鎮長曹乾舜表示，頭城是宜蘭縣山、海及島嶼旅遊的觀光大鎮，為提升鎮內的觀光發展，公所除積極舉辦大型觀光促進活動外，也利用資源開發出許多文創商品，獲得熱烈回響，成為鎮內的行銷利器，相信文創藝品授權作業要點的發布，能發揮更大的行銷效益，讓更多人有機會獲得具在地特色的商品。