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愛上新鮮葡萄被指偽造產履 市府開罰20萬

2017-06-14  12:05

〔記者郭安家／台北報導〕「i3Fresh愛上新鮮」電子商務平台，但今上午被台北市議員黃向羣開記者會踢爆，疑似偽造盒裝葡萄的產銷履歷標章，導致網路售價高達279元，但同樣葡萄市價最低只要79元，由於愛上新鮮創辦人曾說「無法忍受食安再出包」、「堅持做對的事」，令黃直斥「噁心」、「幹這種事，我才憤怒！」

台北市產發局農業科長劉永修指出，經過農委會查證，愛上新鮮平台葡萄來自彰化3家農友，其中2家合格，符合產銷履歷標章，1家不合格不能貼產銷履歷章，愛上新鮮未經驗證使用標章，昨天已依「農產品生產及驗證管理辦法」開罰20萬元，並要求產品下架，限期1天內改善，否則再開罰30萬元，最高可罰100萬元。

針對包裝場是否涉疏失？劉永修說，已請包裝廠所在的新竹縣府協助了解、裁處。

北市府主任消保官何修蘭指出，消費者願意多花錢購買有品質保障的產品，但產履標章不實，業者應提出退費方案；若業者是故意行為，則恐涉嫌詐欺。

對此，愛上新鮮創辦人吳榮和受訪指，有疑慮的商品是由下游廠商供貨，包裝及產銷履歷證明也都是該廠商提供，得知產品發生問題時，已經請該公司進行更正。他說，沒有審核認證標章，確實有疏失，但幫助農民銷售的立場沒有改變，若對任何產品有疑慮，都歡迎消費者進行退貨，後續也會在合約上對供貨廠商更加嚴謹把關。

民眾若以手機掃葡萄盒QR Core，即可進入農委會平台系統，可檢視葡萄盒的產履標章、溯源標章、溯源號碼是否一致。但黃向群指出，電子商務平台提供資訊五花八門，消費者不見得有能力分辨真偽，愛上新鮮平台為賺暴利偽造履歷標章，變相詐欺，讓平台營收高達2.5億元，年年帶員工出國旅遊，令人不恥。

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  • 「i3Fresh愛上新鮮」電子商務平台，被台北市議員黃向羣開記者會指控，偽造盒裝葡萄的產銷履歷標章。（記者郭安家攝）

    「i3Fresh愛上新鮮」電子商務平台，被台北市議員黃向羣開記者會指控，偽造盒裝葡萄的產銷履歷標章。（記者郭安家攝）

  • 若以手機掃葡萄盒QR Core，即可進入農委會平台系統，會發現圖上方的葡萄盒的產履標章、溯源標章、溯源號碼不一致；而下方的葡萄盒則是真實產屢標章。（記者郭安家攝）

    若以手機掃葡萄盒QR Core，即可進入農委會平台系統，會發現圖上方的葡萄盒的產履標章、溯源標章、溯源號碼不一致；而下方的葡萄盒則是真實產屢標章。（記者郭安家攝）

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相關關鍵字： 愛上新鮮 產銷履歷 葡萄
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