垃圾再生粒料化驗採樣蹲著採 台東市代質疑採到天然土

台東市代陳國民手指縣環保局公文的照片，質疑再生粒料蹲著採，根本只採到表面的天然土。（記者黃明堂攝）

2017-06-14 12:07

［記者黃明堂／台東報導］台東市太平溪出海口漥地變成垃圾再生粒料堆填場，環保局辦理採樣化驗，各種污染數值均遠低於標準值，台東市代陳國民質疑根本是採取天然土做樣本，市長張國洲則邀他一人出一半，自費採樣化驗。

台東縣環保局長謝清泉表示，為了避嫌，採樣化驗均委託正修科大的實驗室執行，環保局人員未介入，更沒有作弊動機，且是在粒料尚未混土前採樣。他承諾，下次採樣時，會邀環團及在地居民等共同監督採樣，並在樣本上會簽封條，以昭公信。

陳國民表示，他質疑太平溪旁填再生粒料會造成污染，結果環保局回文給他檢測數據，每一項都遠低於標準值，讓人難以相信。

他說，環保局附上一張採樣照片，是一位個蹲著在地表採樣，但這些粒料都已經跟天然土混合了，這種採樣法，只是採到天然土回去化驗，當然污染數值都很低。

張國洲說，市公所不是此案的權責單位，一切爭議都是環保局未向民眾充分說明造成。市代如果對環保局採樣有疑慮，他願意與市代共同私人分擔經費來採樣化驗。

謝清泉說，委託採樣化驗一次要花好幾萬元，如果一有質疑，就馬上採樣釋疑，環保局很快就「倒了」。環保局的作法是每5百噸就採樣化驗1次，已經做過1次，下次要採樣時，會邀請各界參加。