為讀書租屋獨居校外 64歲阿嬤今高職畢業

2017-06-14 11:58

［記者黃明堂／台東報導］台東高商夜校資料處理科今天有2位「老同學」畢業了！一位是今年64歲黃婉甄阿嬤，另一位是52歲的蘇美蓮。

家住成功鎮的黃婉甄說，小時侯很愛讀書，但因家貧，只讀到小學畢業，40幾年後鎮上新港國中設立補習學校，她才有機會重拾書本，完成國中學業。後來為養家育子，沒再升學，直到60歲，才又一圓讀書夢。

導師邱鴻堂說，「婉甄阿嬤為了用功讀書，特別從成功到台東市區一個人租房子，假日才回成功鎮。另外，因為就讀資料處理科，特別買了部電腦練習，3年全勤，更學會使用電腦。」

同班52歲的蘇美蓮，以優異的成績獲得議長獎、校長獎以及德育特優獎3個獎項。她年少失學，獨自扶養3個小孩長大，後來進入新生國中補校取得國中學歷，之後因為工作上需要使用電腦，所以進入東商夜校資料處理科就讀。

夜校主任陳宗禾說，「美蓮阿姨在班上成績優秀，認真學習，取得電腦軟體應用丙級檢定證照。升上高三時，為了照顧93歲年邁的父親，興起休學的念頭，最後倚靠著堅定的信心與毅力，加上師長們的鼓勵，終於完成年輕時的夢想，擁有一張得來不易的學歷。」

東商校長校長劉玲慧說，台東高商進修學校一直是終身學習的最佳選擇，因應年少失學的長輩，還設計多元評量方式，照顧長輩及有特殊需求的同學們，減輕面對各種評量的壓力，同時也可以讓每個同學收穫滿滿，圓一個人生遲來的畢業夢。