不做垃圾分類被拒收 男子對清潔隊員飇罵髒話

男子未做垃圾分類被拒收後，與另名男子共騎機車拎著垃圾袋追上垃圾車，怒氣沖沖地找隊員理論。（擷取自新豐鄉公所影片）

2017-06-14 12:02

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣新豐鄉公所清潔隊日前清運垃圾時，一名男子因未做好垃圾分類被拒收，竟騎機車拎著垃圾袋對清潔隊員飇罵三字經，最後還將垃圾硬塞進車子；公所今天表示，該男子不只一次不做分類，已將全案通報新竹地檢署環保專案小組調查。

新豐鄉公所清潔隊表示，隊員10日傍晚6點多，到道化街一帶清運垃圾，這名男子先在自家門口等垃圾車，但因垃圾袋裡夾雜瓶罐等資源回收物，明顯未做分類，隊員委婉拒收，並繼續前往；沒想到，男子隨即載另名男子共騎機車、未戴安全帽，拎著垃圾袋追上來，怒氣沖沖地找隊員理論。

清潔隊員請男子應先自行垃圾分類，再交給他們清運；但男子不但聽不進去，還對隊員破口大罵飇髒話，讓隊員飽受威脅。一旁民眾也看不下去，挺身而出勸導，但男子還是不理，最後硬將垃圾袋塞進垃圾車，揚長而去。

有網友將這段監視畫面上PO臉書《新竹爆料公社》等社團，引發網友熱烈討論。有網友留言「清潔隊員真的很辛苦，何苦為難清潔隊員，做分類只是舉手之勞而已」、「丟回他家門口」、「雙載都未戴安全帽~」、「分不出來哪個是垃圾」。

清潔隊表示，多名隊員反映，該名男子不只一次不做分類，這次又口出惡言，情節重大，已將相關資料通報檢警調查。

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