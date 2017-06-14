共享汽車不能設在路邊停車格？ 北市議員批雙重標準

2017-06-14 11:50

〔記者陳紜甄／台北報導〕推廣綠能、共享政策，北市府推動共享汽車U-car。然而，市議員陳炳甫質疑，推廣U-car，原應比照YouBike模式，北市府卻僅設充電柱，與推廣共享經濟的初衷背道而馳。租車業者批評，U-car不能設置於路邊停車格；卻准許共享機車WeMo違法經營，質疑交通局兩套標準。交通局回應，U-car建置於路邊停車格，恐無法達成規模經濟，因此才作罷。

北市府原規劃比照YouBike推動U-Car政策，由北市府提供場域，並由民間租車業者營運，民眾租車時，可甲地租乙地還，不須買車即可用車，達到共享經濟的目的。然而，陳炳甫認為，U-Car政策不斷轉彎，現在卻演變成設立充電柱，提供民眾充電；他質疑，北市府是要推廣共享經濟還是鼓勵民眾買電動車？台北市議員戴錫欽指出，共享汽車應設在鄰近捷運等交通便利之處，才能增加民眾使用的誘因。

根據「道路交通管理處罰條例」第56條，車輛（含汽車或機車）在路邊停車格營業，處以罰緩600至1200元。租車業者指出，北市府為推廣共享電動汽機車，違反上述條例，允許WeMo在停車格營利租賃，但北市府推動U-Car，卻禁止設立路邊專屬停車格。他指出，U-Car只能做半套，共享汽車推廣成效有限。

交通警察大隊解釋，民眾將車輛停放在停車格並有當場的營利行為，例如攤販車，才是違反「道管條例」第56條；因此，此條例並不適用於共享汽機車。交通局運管科長王湮筑回應，今年底前僅會完成設置193個充電柱，而北市共達上萬個停車格，「一個路段可能才設一個充電柱停車格」，難以達成規模經濟；公有停車場設置格數密集且集中，所以才改設在公有停車場。