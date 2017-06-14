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公幼搶破頭 教育部協調世大運林口選手村

2017-06-14  11:31

〔記者林曉雲／台北報導〕106學年公私立幼兒園最近開始報名，公幼搶破頭，教育部推動非營利幼兒園的設立，預計到109學年，全國設1千班，提供3萬個幼兒就學機會，教育部國教署中小學組組長武曉霞今天表示，世大運的林口選手村在賽後所留下的空間，教育部已與新北市、內政部協調之中，希望有一部分的空間可以優先作為設非營利幼兒園的場地。

內政部協調優先作非營利幼兒園

武曉霞表示，教育部從103年開始推動非營利幼兒園，到目前為止已增設50園、約200班，目標是到109學年，全國可設1千班，提供3萬個幼兒就學機會，教育部和各縣市也積極在進行校園空間盤點，以世大運林口選手村為例，教育部和新北市政府、內政部正協調，其中一部分空間優先做為非營利幼兒園。

台北市長柯文哲宣布要讓台北市校校有公幼，武曉霞表示，北市校校有公幼是針對0到2歲幼兒，應是校校有公托，而不是教育部主管的非營利幼兒園部分，教育部對北市的政策是樂觀其成，另外，台北市在106學年也預計增設34班非營利幼兒園，提供714名學生就讀。

武曉霞說明，非營利幼兒園所需的設立空間，至少要3個班才符合經濟效益，至少要4間以上教室才較恰當，一個班招收30名學生，各縣市都有訂4年期的擴大公共化中長程計畫，再據此訂定盤點時程和進度，以新竹市為例，因國小空間很擁擠，轉而說服在國中設非營利幼兒園。

教育部也針對家中有100年9月2日到101年9月1日出生的幼兒，近日陸寄寄送106學年幼兒就學補助措施宣導摺頁，告知5歲幼兒免學費就學補助及公立幼兒園課後留園服務補助等，家長也可以到全國教保資訊網點閱瀏覽學前教保相關資訊。

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  • 政府補助5歲幼童可免學費，公幼搶破頭，教育部推動設立非營利幼兒園，也協調世大運林口選手村，在賽後優先作為非營利幼兒園。（記者林曉雲翻攝）

    政府補助5歲幼童可免學費，公幼搶破頭，教育部推動設立非營利幼兒園，也協調世大運林口選手村，在賽後優先作為非營利幼兒園。（記者林曉雲翻攝）

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標題：公幼搶破頭 教育部協調世大運林口選手村


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