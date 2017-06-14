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公聽會現場悼念齊柏林 環團籲環署停止不當修法

環團於環評現場悼念齊柏林，籲環署停止不當修法。（記者楊綿傑攝）

2017-06-14  11:04

〔記者楊綿傑／台北報導〕針對環評相關修法，環保署今召開第3場公聽會，會議主席環保署副署長詹順貴因到行政院開會未出席，不過現場砲火未歇，環團對於程序問題、詹順貴應該利益迴避、修法草率仍有所疑慮，更有環團在現場悼念齊柏林，以此呼籲環保署停止不當修法。

環保署今天繼續舉行「開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準」修正草案及「環境影響評估法施行細則」第36條、第37條、第38條之1及第12條附表一、第19條附表二修正草案第三場公聽研商會，並預定6月16日到台中辦理，6月23日到高雄辦理。

綠色消費者基金會秘書長方儉開場就提出，詹順貴應該迴避，他提到詹與部分的環團有利害關係，致使環境法律人似乎在遊說其他環團接受修法，立場偏頗。台灣水資源保育聯盟學術召集人陳椒華則認為，環保署並沒有承諾蒐集完意見後，會再開會確認，她憂心草率就通過修法。

環保署對於詹是否須迴避，表示已經正式以文書回覆，環境法律人協會秘書長林仁惠則回應，對於修法內容並沒有事前就了解，他們對於修法內容也有意見，會以書面要求環保署說明。至於遊說，則是種指控，希望方儉道歉。

為抗議環保署不當修法，現場20多個環團的代表舉起「悼念齊柏林」、「反對不當修法」的手舉牌，希望大眾不要只重視到礦業法，其他還有很多重要的，呼籲環保署不能鬆綁環評，要求應先進行政策環評。台灣水資源保育聯盟主任粘麗玉更在場以1分鐘時間為齊柏林默哀，她並讀出「追悼文」。

追悼文全文：

偉大的齊菩薩，謝謝您帶領我們看到台灣，您打開了台灣人的視覺，讓我們看到台灣的災難，可是台灣高層為您要修礦業法也是給您安慰，可是所有環評修法不是只修礦業法，還有很多不當修法，祈求您繼續為守護台灣，為我們打開覺醒神經，也祈求您在天上，為台灣其他受害者，點醒高層。

祈願您往生西方極樂世界，阿彌陀佛！

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