百輛遊覽車圍交通部求生存 今傳有南部業者倒閉

遊覽車業者今天（14日）再度動員包圍交通部。（記者張嘉明攝）

2017-06-14 11:16

〔記者蕭玗欣／台北報導〕百輛遊覽車昨天上午開始包圍交通部，痛斥部長賀陳旦以錯誤的政策讓遊覽車產業面臨雪崩式瓦解，業者早已活不下去，今天進入埋鍋造飯抗爭的第2天。不料，今天卻傳出高雄遊覽車業者天馳通運因大環境劇烈變動，放棄經營權。

根據監理站網站資料顯示，天馳通運是高雄1家遊覽車公司，旗下共擁49輛遊覽車、63名駕駛員，是不小的車行，在105年遊覽車客運業安全與服務品質評鑑甚至被列為甲等。不過消息來的太突然，監理站甚至還來不及更改其營運狀態，目前仍顯示營運中。

根據業者收到的天馳通運的內部公文指出，公司因大環境的劇變，已經造成嚴重影響。公司的支票已經沒辦法正常處理了，近日開始貸款公司就會開始將所有車輛拖回。各位駕駛長為公司勞心勞力，很抱歉公司不能符合各位期待，痛心天馳不能再為各位遮風避雨，在此，小弟代表天馳通運各級長官對各位的沉痛告知。公司對各位的薪資，許總已承諾將一肩扛起所有應付薪資，決不會欠各位一分一毫，但要請各位給許總一些時間。小弟也必須沉重的告訴各位家人，天下無不散宴席，各位大哥大姐，宴席已近尾聲，請各位各奔前程。