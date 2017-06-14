吳郭魚染湖泊病毒 飼主：桃園缺水惹禍

觀音8-22號池因飼養吳郭魚染病，發生集體死亡情形。（圖由農業局提供）

2017-06-14 10:29

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市觀音區福山路三段8-22號池，發現吳郭魚新興傳染病「湖泊病毒病」，是全球第6個確診國家，飼主楊萬來養殖漁業有3、40年的經驗，楊萬來研判染病主因是年初桃園大缺水，因為各種作物種植需要池塘灌溉，池塘出水多、進水少、水質不佳才會染病。

楊萬來說，8-22號池屬於桃園農田水利會埤塘，他從徐振通擔任水利會長就開始養魚，歷經李總集、黃金春，至今有3、40年的經驗，除了養殖吳郭魚，還混養鱸魚、草魚、大頭鰱、烏溜，還有一些珍貴的「鱸鰻」，所幸只有吳郭魚染病，其他魚類狀況良好，而這次吳郭魚染病造成大量死亡，損失不輕，也希望農政單位提供補助。

楊萬來表示，今年初石門水庫缺水，8-22號池也要負起作物灌溉責任，1星期要灌溉2天，但石門水庫缺水，幾個月下來才補幾次水，導致池水沒有流動，水質不佳應該是吳郭魚染病主因，10幾天前出現吳郭魚出現異常死亡，每天有好幾百隻，他發現情況不對，除請飼料商幫忙將檢體送驗，前一陣子將池塘整個換水，昨天飼料商也按農委會家畜衛生試驗所指示，送來142包、每包30公斤的藥品完成投藥，如今死亡情形大為改善。

桃園市政府動物保護防疫處處長陳英豪表示，8-22號池是屬於封閉魚池，目前已採取移動管制，清查抽驗周遭3公里內的養殖池，暫時未發現類似狀況，對於死亡的吳郭魚，已經要求業者按照廢棄物清理法處理，未來只要吳郭魚染病痊癒，還是可以開放買賣。