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一蘭來台開店 這位日本人點出不利因素

2017-06-14  10:59

〔即時新聞／綜合報導〕日本知名拉麵「一蘭」來台展店，近日卻因為「6000元優先入座」活動引起諸多討論，而久居台中的日本大叔「色色的日本人的歐吉桑」則在臉書提出另一個質疑，那就是「一蘭為什麼現在才來開店？」他表示，要是一蘭5年前來台，非常有可能成功，現在一蘭來台開店的時機點很不好，他也提出了「不利關鍵」。

「色色的日本人的歐吉桑」在臉書提到，現在台灣的日本拉麵店超級多，對台灣人來說日本拉麵也不再是「特別的存在」，而台灣人的習慣也和日本大不同，日本人在居酒屋、夜店的活動結束之後就會去吃拉麵，會有「二次會」、「三次會」的習慣，但台灣人通常吃完熱炒和喝酒之後，大家就會回家。

「色色的日本人的歐吉桑」表示，因為台灣人在夜間活動結束後通常就會回家，所以一蘭24小時營業的模式有可能會「害了店家」。而近年來許多民眾到日本旅遊時，都會去吃一蘭，大概對日本一蘭的味道都有概念，如果開店之後「味道不一樣」，難免會被消費者質疑。

「色色的日本人的歐吉桑」提到，第5個關鍵就在於「匯率」，他認為5年前應該是最好的時機，因為那時的匯率對日商公司來說非常好，但現在日幣變貴，對日商公司來說也不是好的時機點，因此定價也只能提高。

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  • 久居台中的日本大叔「色色的日本人的歐吉桑」在臉書提出一蘭現在來台開店的「五大不利關鍵」。（一蘭提供）

    久居台中的日本大叔「色色的日本人的歐吉桑」在臉書提出一蘭現在來台開店的「五大不利關鍵」。（一蘭提供）

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