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高雄長庚有齊柏林手植肉桂樹 名譽院長陳肇隆獻花悼念

2017-06-14  09:16

〔記者方志賢／高雄報導〕紀錄片導演齊柏林日前空拍勘景發生墜機意外，不幸罹難，他3年前受邀到高雄長庚醫院演講，並在院區內種植一棵肉桂樹，如今樹木綠意盎然，當年邀齊柏林演講的高長名譽院長陳肇隆，特地在樹前獻花悼念故友。

陳肇隆2013年底到台北接受電台專訪，齊柏林則是上一位受訪來賓，兩人利用休息時間交談，發現彼此理念一致，都熱愛土地、重視環保，陳肇隆因此邀齊柏林到高雄長庚演講。

2014年1月24日，齊柏林到高雄長庚，進行全院區演講，主題是「『看見台灣』我們的家園」，他以自己的攝影及《看見台灣》電影述說其心路歷程。齊柏林演講後，還特地到高長的永慶公園，種植一棵肉桂樹，樹下還立有名牌。

為悼念齊柏林，陳肇隆特地到齊柏林種的肉桂樹前獻花，陳肇隆說，日前得知齊柏林墜機罹難，感到震驚與不捨，齊柏林是很談得來的朋友，也是愛環境、愛樹的人，齊柏林是真正愛台灣的人，其罹難是台灣重大的損失。

高雄長庚名譽副院長陳順勝也在臉書貼文，指特地到永慶公園悼念齊柏林導演，陳順勝也回憶，齊柏林3年前到高雄長庚演講時，現場滿滿的員工都大受感動，紛紛與他合影，他的親和力也令人印象深刻。

陳順勝說，齊柏林會後受邀到永慶公園植樹，也就是藉以懷念齊導的這棵樹，陳順勝說「如果員工知道這棵樹，很多的懷念會化成花一束束的來！」

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  • 高長名譽院長陳肇隆（左）到齊柏林種植的肉桂樹前獻花悼念故友。（記者方志賢攝）

    高長名譽院長陳肇隆（左）到齊柏林種植的肉桂樹前獻花悼念故友。（記者方志賢攝）

  • 齊柏林種植的肉桂樹前的名牌有他的名字及植樹時間。（記者方志賢攝）

    齊柏林種植的肉桂樹前的名牌有他的名字及植樹時間。（記者方志賢攝）

  • 高長名譽副院長陳順勝到齊柏林種植樹前悼念齊。（取自陳順勝臉書）

    高長名譽副院長陳順勝到齊柏林種植樹前悼念齊。（取自陳順勝臉書）

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