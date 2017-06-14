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網傳失事不單純 前飛行員分析齊柏林墜機原因...

齊柏林日前墜機身亡，各界震驚哀痛。（資料照）

2017-06-14  08:21

〔即時新聞／綜合報導〕導演齊柏林拍攝《看見台灣》揭露不少環境被破壞的事件，也得罪不少企業，部分網友認為齊柏林墜機的事故原因可能不單純，一名退役飛行員阿徹（化名），則根據現場公布的照片及目擊證人的說法，分析齊柏林墜機的原因。

《壹週刊》報導，阿徹具有墜機直升機（貝爾）同型的駕駛經驗，他解釋，貝爾206B-3型是單駕駛、單引擎的直升機種，如果機件或引擎故障在空中失去動力，只要主旋翼在空中沒斷，機師可採自旋降落，若尾旋翼出問題，機體會在空中打轉，很難控制平衡，增加迫降難度。

阿徹指出，機師張志光的飛行機驗豐富，一般任務的迫降應該難不倒他，但也有可能是駕駛身體出狀況才要進行緊急迫降，才會導致迫降失敗。阿徹認為，空拍要保持低空飛行，要面臨低空時突然來的氣流、側風，難度較高，也較一般飛行危險。

對於網路上盛傳的陰謀論，阿徹則認為遭人動手腳的機率不大，因為直升機是執行第3次才發生事故，且一般駕駛員在飛行前會先檢查傳動軸狀況與油箱是否漏油，起飛後也會注意警報登和尾旋翼是否正常，如果是人為破壞，照理講會在起飛不久就出事。

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