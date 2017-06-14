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滯留鋒面來了！18縣市豪、大雨特報

今天全台各地皆有雨。（資料照）

2017-06-14  06:37

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天各地天氣不穩定，全台都容易有雷雨、大雨情形，氣溫相當炎熱，但因降雨的關係，連日悶熱的感覺將會舒緩。

氣象局資料顯示，今天滯留鋒面逐漸來到台灣上空，配合西南氣流，各地天氣相當不穩定，容易有伴隨雷擊閃電的降雨，尤其是西半部須嚴防大雨或豪雨發生。這波鋒面停留在台灣的時間相當長，甚至可能到下週五（23日）仍未離開台灣。

氣象局今早針對18個縣市發布豪雨和大雨特報，分別為新北市、台北市、基隆市、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣、金門縣、澎湖縣。另外，各地也發布陸上強風特報（除台北市、宜蘭縣、花蓮縣、台南市、高雄市、屏東縣以外）。

氣溫方面，東南部高溫仍有34度，並有焚風發生的機率外，其他地方溫度約29至30度。

今天全台各地及外島地區為良好等級。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
27 ~ 32 29~ 31 31 ~ 35 28 ~ 33

今天全台各地天氣預報概況。（圖取自氣象局）

今天金門縣、台東縣、澎湖縣紫外線指數為過量級，其餘縣市皆為中量到高量級。（圖取自氣象局）

氣象局今早針對18個縣市發布豪雨和大雨特報。（圖取自氣象局）

今天全台各地及外島地區為良好等級。（圖取自行政院空氣品質監測網）

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