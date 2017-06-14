06/14 各報重點新聞一覽

2017-06-14 06:19

自由時報

騙到最後一刻 巴拿馬突襲斷交

巴拿馬昨宣布與中國建交，並終止與我邦交關係；外交部昨亦宣布我與巴拿馬終止外交關係。外交部長李大維表示，我國政府強烈不滿並憤慨巴拿馬「欺矇我到最後一刻」，重申不會與北京從事金錢外交競逐，對北京誘迫巴拿馬與我斷交表達嚴正抗議與強烈譴責。

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正告北京 總統：絕不在威脅下讓步

巴拿馬昨宣布和台灣斷交，並與中國建交，總統府昨上午先由秘書長吳釗燮宣讀五點聲明，蔡英文總統下午親自發表談話。總統強調，北京當局一貫操弄「一個中國」原則，在國際上處處打壓台灣的生存空間，威脅台灣人民的生存權利；北京這樣的做法，已經衝擊了兩岸穩定的現狀，「我們絕不會在威脅下妥協讓步」！

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致災梅雨又來 至少炸一星期

第二波梅雨鋒面昨晚開始逐漸盤據台灣上空，週六之前鋒面會在中部一帶徘徊，滯留時間預估長達七到十天，由於對流旺盛，各地都可能降下陣雨或雷雨，西半部更可能達到豪大雨等級，昨天就曾出現冰雹和水龍捲等現象。

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蘋果日報

巴拿馬斷交

兩岸烽火外交再起！與中華民國有107年邦交的中美洲友邦巴拿馬，昨宣布與我斷交，轉投中國懷抱。外交部長李大維昨開記者會痛批巴拿馬「欺蒙中華民國政府至最後一刻」，為維護國家主權及尊嚴，即起終止與巴拿馬外交關係。總統蔡英文則指，中國將兩岸關係從和平走向對抗，「打壓和威脅，無法縮短兩岸的差距，我們絕不會在威脅下妥協讓步」。

越南茶充台茶 竟獲獎

南投縣調查站偵破國內首宗越南茶冒充台灣茶詐欺案，查出鹿谷鄉茶農賴聰質以越南進口茶葉假冒鹿谷茶，前年參加鹿谷鄉凍頂茶葉生產合作社舉辦的冬茶評比，竟瞞過評審把關獲獎，取得標章認證，賴將一斤三百六十元的越南茶以一千至兩千八百元的「鹿谷凍頂烏龍茶」販賣，一年多賣出八千多斤，不法獲利五百多萬元。其犯行恐讓鹿谷茶農損失上億元，茶農痛罵賴嫌「要把整個鹿谷鄉茶業都賠掉！」

聯合報

台巴斷交 蔡總統：不樂見兩岸從和平走向對抗

巴拿馬昨天宣布與中華民國斷交，並與中華人民共和國建交。蔡英文總統親自舉行記者會，並發表強硬聲明表示，北京的做法，已衝擊兩岸穩定的現狀，「我可以代表二千三百萬台灣人民說，我們絕不會在威脅下妥協讓步。」蔡總統也向對岸喊話，絕不樂見因為北京當局錯誤的思維和挑釁，讓兩岸關係從和平走向對抗。

立院臨時會議程今拍板 藍綠甲級動員

立法院臨時會今起揭開序幕，今早將舉行談話會決定正式議程，藍綠都發出甲級動員令因應。由於反年金改革團體明天將重返立法院抗議，今早八點半開始，立院周圍維安也重新啟動，不但院區周圍會再度圍起拒馬，也會管制採訪媒體。

中國時報

台巴105年邦交 斷了

大陸外長王毅與巴拿馬副總統兼外長德尚馬洛昨（13）日在北京簽署建交聯合公報，巴拿馬政府即日斷絕同台灣的「外交關係」，並承諾不再同台灣發生任何官方關係，不進行任何官方往來。我政府亦宣布與巴國斷交，全面停止雙邊合作及援助，外長李大維痛批巴拿馬為經濟利益而屈服於北京當局，欺矇中華民國政府至最後一刻。

看見齊柏林展覽 落腳松菸

《看見台灣II》導演齊柏林日前意外墜機身亡，製片曾瓊瑤13日在台北金寶軒會館召開記者會，除了感謝外界關心，同時宣布目前正籌劃「看見齊柏林」展覽，確定在松菸4號倉庫舉辦，不過日期、內容未定。曾瓊瑤表示，現在許多後續訂定需要時間，要和家人討論，目前先以展覽為主。