高市臨海再生水廠有譜 最快明年初公開招商

2017-06-13 23:43

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市臨海污水廠暨再生水廠有譜！全國首座鳳山溪再生水廠去年動工後，市府水利局催生臨海污水廠暨再生水廠，建設總經費40億元，立委劉世芳與賴瑞隆今偕同中央官員會勘用地、爭取經費，中央官員承諾全力配合，最快明年初公開招商，可望110年正式運轉，穩定南台灣供水無虞。

高市用水仰賴高屏溪，每逢旱季水情拉警報，且高市為南台灣工商重鎮，未來發展高科技綠能產業，水質與水量成為關鍵，水利局積極開發水資源，全國首座鳳山溪再生水廠去年動工後，高市用水缺口每日仍達16萬噸。

水利局推動再生水產業循環經濟，催生臨海污水處理暨再生水廠，預估建設總經費40億元，其中高雄污水區取水管線6億元，已納入行政院前瞻計畫全額補助，預計今年底報中央核定規劃案；其餘34億元爭取營建署補助。

立委劉世芳與賴瑞隆今偕同水利署副署長王藝峰、營建署處長陳智偉等人，視察小港區鳳北路旁6公頃用地，爭取中央補助40億元，讓高雄平時不缺水，災時也不停水；水利署、營建署官員表示將全力配合。

劉世芳表示，未來將爭取岡橋污水廠設立第3座再生水廠，有效再生利用以供應工業區廠商使用，除可降低高雄的缺水機率，減少工業區廠商的缺水疑慮外，還能有效帶動地方產業發展。

水利局指出，臨海污水廠及再生水廠最快明年初公開招商，預計明年7月完成招商，將分2期施工，目前已有中鋼、中石化等廠商願意買水，預定109年底完工，可望110年正式運轉，每日可產生6萬噸再生水。