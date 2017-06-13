越南茶混充台灣茶DNA驗不出 茶改場靠這個釐清

農委會茶改場透過茶葉無機元素分析技術，可以驗出是在哪國栽種。（記者李容萍攝）

2017-06-13 23:09

〔記者李容萍／桃園報導〕南投檢調今天破獲不肖茶農從越南進口茶葉，混充台茶參加鹿谷在地舉辦茶葉評比的詐欺案，其實，進口越南茶混充台灣茶販售時有所聞，但過去一直無法有實質證據，直到近3年農委會茶業改良場開發出「茶葉無機元素分析」新技術後，才能夠釐清茶葉確切產地，也是偵破此案的幕後功臣。

農委會茶業改良場副場長邱垂豐表示，台灣茶樹品種政府管制不能輸出，但早期台灣茶樹品種未建立品種權，加上2、30年前鼓勵台商南向政策，確實有許多台灣茶樹被輸出在越南等國家種植，但是哪位台灣茶農拿台灣茶種到越南種已不可考，且因流通的舊品種沒有品種權，並無法可罰，不像現在「臺茶19、20號」等新品種均有品種權。

邱垂豐表示，輸出國外的茶樹和母樹一樣屬於無性繁殖，加上種茶、製茶技術的提升，以DNA驗不出差異性，不過，同樣的茶樹種在不同國家所吸收的土壤養分不同，近幾年茶改場採購精密儀器，建立個別國家土壤質層，透過檢驗已可以釐清茶葉的確切產地，他舉雙胞胎為例，一個在台灣生長、另一個在美國生長，長大後也會因飲食、生活習慣出現差異性。

邱垂豐說，台灣一年消費的茶葉約4萬5000噸，主要是飲料茶、手搖茶為大宗，只有少部分是台式烏龍茶，而本地茶葉年產1萬2000至1萬5000噸，有近3萬噸的茶葉仰賴進口，其中，紅茶年進口約1萬2000噸，綠茶8至9000噸，普洱茶、台式烏龍茶各約3000噸，但要從中辨別台灣茶、越南茶，即使是行家，光從外觀、感官是無法辨識，目前只能仰賴無機元素分析來判定確切產地。