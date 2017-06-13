桃園畢業生「市長獎」頒獎 獲獎生背後有激勵事蹟

2017-06-13 22:08

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市長鄭文燦今天前往中壢區林森國小逐一與市轄715位高中職及國中畢業生「市長獎」獲獎學生合影，他讚揚獲獎學生不論在體育、音樂、數理或科學等多元學習方面，都有傑出表現；有的是生活困難或身心障礙，但都沒有向命運低頭，更沒有放棄自我，展現出更強大的生命力。

獲獎學生中，八德國中莊柏倫為早產腦麻兒，患有中度多重障礙，經常要接受復健治療，雖然家境清寒，從不怨天尤人，個性成熟懂事、溫和樂群、人緣極佳，課業常是班上第1名，在家主動協助果園採收及照顧弟妹，是師長和父母的好幫手，他有副好歌喉，希望能成為閃亮的歌星。

桃園啟智學校游育婷心地善良，友愛同學，樂於為人服務。她體力非常好，曾參加腳踏車20公里耐力賽，也孝順貼心，常陪伴身體不適的母親到醫院就醫，有一雙靈巧的手，能做出精緻的手工藝品，擁有基礎美髮的技能。

大興高中補校57歲的潘勝利讀餐飲管理科，3年來學習認真積極，學業成績平均95分以上，還考取4張證照，榮獲2次優良學生獎及技藝達人獎，表現亮麗。平日熱心公益，年年捐贈學校圖書經費及清寒學生寒冬送暖及跆拳道訓練費用，是學生學習的典範。他希望能在大園區開一家烘焙坊，讓中高齡失業者優先就業。

育達高中許景筠以繁星校排1%的好成績，申請錄取台大獸醫系，她多益英語測驗成績940分榮獲最高榮譽金色證書，參加全國英文單字比賽及北區英語作文比賽均獲得優異成績。