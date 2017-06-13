企業發獎勵金 鳳山商工7生改捐校方仁愛基金

2017-06-13 21:50

〔記者陳文嬋／高雄報導〕國立鳳山商工今年首開精密機械就業導向課程專班，媒合學生畢業後直接到企業工作，盈昶精工頒發7名學生就業獎勵金共7萬元，7名學生認為應留給有需要的人，全額捐給學校仁愛基金，「愛心無價」獲全校師生肯定。

鳳山商工今年首度開設精密機械就業導向課程專班，媒合機械科、電腦機械製圖科13名學生，到盈昶精工事業有限公司等2家合格優質廠商實習2周，畢業後可直接到2家公司工作，白天上班、晚上進修。

其中機械科吳昱德、蘇昶瑞、王詩勝及電腦機械製圖科黃鉑蓁、劉柏均、鄭婕伶、梁軒睿7名學生，利用學期中至盈昶精工校外實習，強化實作能力，畢業後馬上能銜接就業。

盈昶精工董事長陳泳助發現7名學生實習期間表現良好，特別頒發每個人就業獎勵金1萬元作為獎勵，並鼓勵專班學生白天上班培養專業能力，晚上進入科大繼續進修，4年後獲得專業技能，擁有一技之長及科大學歷，兩者兼顧是明智的選擇。

7名學生感念學校協助有就業需求的學生開設專班，並遴選優良廠家實習暨就業，懷抱飲水思源的理念，每人捐出獲得1萬就業獎勵金給學校教育儲蓄402專戶，提供有需要協助的學、弟妹，作為一個傳承。

校長鄭越庭表示，參加就導專班的部分學生也有能力錄取國立科大，但為提早進入職場強化專業技能，提高個人職場競爭力外，更奮發向上，計畫晚上繼續進修，白天就業、晚上就學，比其他同學更進取向上，不浪費青春歲月。

鄭越庭指出，對於就導專班學生願意奉獻自已的所得，以感謝學校辦理專班的努力，更發揮同學互助的精神實為感佩，確實為學弟、妹的模範。