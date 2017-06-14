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「一個都不能少！」 癱瘓生陳旻唯與同學一同畢業

台南新營區太子國中畢業典禮全員到齊，陳旻唯也由同學師長陪同出席。（記者劉婉君攝）

2017-06-14  00:00

〔記者劉婉君／台南報導〕一個都不能少！台南市新營區太子國中3年1班學生陳旻唯，3年來因身體狀況無法到學校上課，但班上同學每學期都會前往心德慈化教養院探望這位特別的同學，並對他勇敢面對生命的精神感動，今天陳旻唯第一次穿著制服上學，即是參加畢業典禮，和班上同學一起畢業，同學開心地說，「我們班全員到齊了。」

陳旻唯出生時即罹患重度多重障礙，全身癱瘓，生活無法自理，也無法言語，情緒反應就像小嬰兒，6歲開始即住在心德慈愛教養院，平時由教育局派巡迴輔導師定期到教養院。今天在心德慈化教養院的教保員陪同下，第一次到太子國中，由校長王沐錱頒發修業證書及特別獎「太子精神獎」。

典禮開始前，王沐錱、輔導主任梁議如和班上同學一起推著輪椅，陪同陳旻唯進場。陳雨兒、黃亮維、王建翔說，以前看到旻唯，大多數時間都在睡覺，上週告知他要舉行畢業典禮了，他堅持了1個多小時，直到同學們離開後才睡，今天到校的精神也很不錯，「感覺得到他很開心」，從旻唯身上學到勇敢及關懷，「很高興全班12名同學可以一起畢業。」

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    台南新營區太子國中畢業典禮全員到齊，陳旻唯也由同學師長陪同出席。（記者劉婉君攝）

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