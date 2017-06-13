彰市納骨塔像五星級飯店 狂賣2000塔位

彰化市第二納骨塔外觀像五星級飯店，氣派雄偉。（記者湯世名攝）

2017-06-13 21:21

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市公所斥資1億餘元興建的第二納骨塔，外觀美輪美奐媲美五星級飯店，去年12月啟用至今半年來，狂賣逾2000個塔位，共為公庫賺進1億3000餘萬元，啟用僅半年即全部回收。市長邱建富表示，第二納骨塔採用綠能建築，採光明亮、環境清幽，啟用以來深受彰化甚至外縣市民眾青睞，更有海外華僑來這裡落葉歸根，公庫收入則用在社會福利及市政建設，成為挹注地方財政的金雞母。

彰化市第二納骨塔打造多元塔位，包括東西方宗教、大中小塔位、夫妻位和神主牌位，還強調「綠能建築」，挑高中殿、採光明亮、通風佳，興建經費高達1億多元，去年啟用之前，就有大批民眾在納骨塔外大排長龍登記，要為祖先、親人搶得好位子盡孝道，據市公所統計，至今短短半年，納骨塔就賣出逾2000個塔位，共為市庫帶來1億3000多萬元收入，興建經費僅半年就全部回收。

陳姓民眾表示，新蓋的納骨塔新穎明亮，他們基於「讓祖先住得舒適」、「不要虧待祖先」，因此為祖先挑選了10萬元的塔位，認為很值得。

市長邱建富說， 彰化市第一公墓附屬納骨塔已使用23年，1萬9000多個塔位已飽和，因此斥資逾億元在現有公墓興建5層樓高的第二納骨塔，總樓地板面積上千坪，採分期施工，這次啟用的是第1期塔位，每個塔位價格從最便宜的2萬5000元起跳，最貴的是20萬元，其中，10萬元以上價位位於特A區和特B區，就在地藏王菩薩左右兩邊，以及包廂式的VIP區，算是陰宅中「豪宅」等級，價位在6萬元左右的塔位賣出最多。

邱建富還首度揭露不為人知的秘密說，已故的美國西雅圖僑務委員莊啟燃，生前曾於去年10月回台到彰化市殯儀館參加友人的告別式，看到第二納骨塔認為氣派雄偉，還曾跟他說：「如果有一天落葉歸根，住在這裡一定很舒服。」莊啟燃上月底因病過世，家屬曾擲杯詢問，結果獲得要「留下來」的聖杯，令人驚奇。

邱建富表示，第二納骨塔共將分5期施工，第2期也已開始動工，未來總塔位數將高達3萬9000多個，規模在中部地區堪稱數一數二。

彰化市第二納骨塔地藏王菩薩左右兩邊的塔位，價格最貴。（記者湯世名攝）

已故美國西雅圖僑務委員莊啟燃在彰化市第二納骨塔落葉歸根，讓市長邱建富懷念。（記者湯世名攝）