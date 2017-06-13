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克服腦麻障礙 林美榕考上台師大立志當特教師

2017-06-13  21:02

［記者陳昀／桃園報導］桃園高中林美榕是輕度腦性麻痺，但從小被父母要求獨立自主，也沒有使用輔具，雖然走路、寫字比一般人慢，她仍花加倍時間讀書、考取台師大台文系，她打算修特教學分，希望成為特教老師，用自身經驗鼓勵身障小朋友不要被打敗，今天在畢業典禮上獲頒「熱愛生命獎」。

「發生了就面對，不要往負面想！」林美榕表示，爸媽從小就訓練她獨立，跌倒要自己站起來，養成她不麻煩別人的個性，除了讀書外，她每天至少要自主復健一小時，偶爾也會埋怨、羨慕姊姊和弟弟可以到處玩耍，但她還是咬緊牙關，希望身體一天天進步，讓大家看到她的蛻變。

她說，國中曾因同學的嘲笑和排斥而感到受傷，但桃高的同學不會以貌取人，也常主動給她協助、互相體諒，她略帶哽咽地說，「同學不會因為我不方便就不喜歡我，願意真正了解我，讓我高中三年開心又充實。」

林美榕說，一般人雖然會對身障者有同理心，但未必能完全理解他們面臨的所有狀況，她希望能成為特教老師，幫助更多身障生，鼓勵他們不受身體限制，勇敢迎戰生活挑戰。

桃園高中校長林煥周說，林美榕個性開朗，幾乎天天笑臉迎人，展現出樂觀面對的精神，也經常以自身經歷鼓勵學弟妹，勇氣與毅力都不可多得，值得鼓勵。

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  • 桃園高中校長林煥周（左）送上「桃高娃娃」，鼓勵林美榕（右）畢業後勇敢接受未來挑戰。（記者陳昀攝）

    桃園高中校長林煥周（左）送上「桃高娃娃」，鼓勵林美榕（右）畢業後勇敢接受未來挑戰。（記者陳昀攝）

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