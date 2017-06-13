阿茲海默失智藥物 成大團隊找到新希望

2017-06-13 20:37

［記者劉婉君／台南報導］根據統計，105年底台灣每100人中即有1人是失智症患者，而且比例將持續增加。國立成功大學研究團隊投入治療阿茲海默失智藥物研究與開發，在動物實驗有令人驚喜的成果，團隊發現，為模擬晚期失智的阿茲海默基因轉殖小鼠靜脈注射人工合成「Z小分子蛋白」一段時間後，其腦內的病理特徵消失近半，學習記憶能力幾乎完全恢復。

成大團隊表示，失智症患者中，大多數屬於阿茲海默失智，主要病理特徵為腦內類澱粉斑塊堆積及神經纖維糾結組織，成大分子醫學研究所特聘教授張南山10年前發現人體內的「Zfra小分子蛋白」，具有防癌及抗癌功效，進一步與腦神經專家、細胞生物解剖學研究所所長司君一、教授郭余民合作，近來又發現Zfra小分子蛋白可減輕腦內類澱粉斑塊堆積、降低神經纖維糾結組織。

團隊實驗每週1次將「Z小分子蛋白」微量靜脈注射在阿茲海默基因轉殖小鼠身上，1個月後發現，實驗鼠腦中的類澱粉斑塊清除超過50%、神經纖維糾結組織也減少5成。小鼠經動物行為實驗測試，阿茲海默基因轉殖小鼠學習記憶與正常小鼠組相比，幾乎一樣好，顯示其學習記憶能力顯著恢復。而將「Z小分子蛋白」用於出生3個月的小鼠，也能在成長過程中有效預防阿茲默失智症發展。

相關研究成果論文已於3月刊登於電子版美國阿茲海默症會的旗艦期刊上，團隊希望獲國際大藥廠支持，加快臨床前期及臨床測試時程，讓失智症不再是無解之症。