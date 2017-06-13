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三鶯二橋工程惹議 鶯歌住戶不滿陳情

連通三峽與鶯歌的三鶯二橋，即將於8月通車。（記者張安蕎攝）

2017-06-13  20:49

〔記者張安蕎／新北報導〕即將於8月通車的三鶯二橋，工程在進入尾聲時爆出爭議，由於橋梁將與鶯歌阿四巷連接，引發當地工廠及住戶憂心，未來將有通行不易、排水困難等問題，甚至有住家疑似出現龜裂、下陷等鄰損事件，新北市新工處長詹榮峰承諾研擬改善。

連通三峽與鶯歌的三鶯二橋，將利用鶯歌阿四巷旁的山谷區，施作幅度達180度的急陡彎道，並設置涵洞及單行道供一進一出，阿四巷內十多間住戶擔憂，彎道恐有車禍疑慮，且通車後將引入大量車潮，影響通行及生活品質；巷內多間瀝青工廠業者也質疑，涵洞的高度太低，設計上有彎度，將導致聯結車無法進入。

陳姓住戶指出，阿四巷位於山腳，歷年大雨、颱風時，水從山上瀰漫下來，加上涵管設計不良，曾多次嚴重淹水，若不改善當地排水，水將往新設的涵洞灌，通行十分危險。

陳姓住戶也稱，他住的老厝位於巷口，與橋梁工程距離最近，家中地板出現龜裂、下陷現象，懷疑是施工造成的鄰損，已向市府反映賠償，他質疑，大型工程施工前應先會同周邊住戶進行量測，避免鄰損，但市府卻未執行。

詹榮峰指出，涵洞高達4.6公尺，符合法規，完工後將安排測試，讓當地業者大車試行涵洞，確認高度及彎度是否足夠通行，未來將在巷內施作地下排水設施，並完成住家安全結構檢測；阿四巷將加設1米寬度的人行道，方便當地民眾通行。

三鶯二橋將利用鶯歌阿四巷旁的山谷區，施作幅度達180度的急陡彎道。（記者張安蕎攝）

鶯歌阿四巷位於山腳，歷年大雨、颱風時，水從山上瀰漫下來，加上涵管設計不良，曾多次嚴重淹水。（記者張安蕎攝）

阿四巷陳姓住戶地板出現龜裂、下陷現象，懷疑是三鶯二橋施工造成的鄰損。（記者張安蕎攝）

阿四巷陳姓住戶地板出現龜裂、下陷現象，懷疑是三鶯二橋施工造成的鄰損。（記者張安蕎攝）

三鶯二橋將設置涵洞供單向通行，但高度及彎度遭質疑聯結車無法進入。（記者張安蕎攝）

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相關關鍵字： 三鶯二橋 三鶯大橋 住戶 施工 鶯歌 龜裂
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