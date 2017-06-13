「環琉球山」才能畢業！ 小島獨木舟破浪出海

小琉球畢業生今天出海划獨木舟環半島。（記者陳彥廷攝）

2017-06-13 21:10

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣政府教育處首創全國獨步的獨木舟航海畢業體驗，琉球鄉4間國小共72位應屆畢業生和琉球國中龍舟隊，今天2人划1艘獨木舟「環半島」，連縣長潘孟安都來「下水餃」，學童上岸後和縣長擊掌，直呼「好特別的畢業季」。

一早8點，白沙、琉球、全德及天南4所國小72名學童集結在中澳沙灘，穿戴救生衣裝備後啟航，前往杉福漁港附近的箱網養殖區海域，來回約5公里的航程，但因為浪況不佳，來回需耗時1小時，每艘獨木舟旁都有舢板船等安全戒護，甚至海巡艇也在旁戒護，最後共52航次出航，學童們也順利完成「探索任務」。

5月就辛勤練習划獨木舟的學童，差點因浪大取消而鍛羽歸，最後也縮短路線；「風浪大很累！」白沙國小陳姓女童說，為挑戰獨木舟航海，在台灣外展教育基金會教練指導下直接在海邊訓練操漿、划行及翻船覆位等，並學習離岸流、風險常識，還要搭配體能訓練，風浪大耗費體力，但默契讓大家完成壯舉，全都非常興奮。

潘孟安親自划獨木舟出海迎接學童，他也一度發生落海插曲，他並畢業生們一一擊掌鼓勵，潘孟安指出，已計劃爭取1點8億元成立「探索及外展發展中心」並納入課綱，也勉勵學童在這次的探索中以不同視角看見家鄉，並勇於接受人生的挑戰。

隨後潘孟安並在白沙國小餐廳與鄉內4所國小5年級學生完成製作舢板船模型，會場中還有有千陽號、諾克斯巡防艦、U47潛艇摹擬場景模型等大型船具展示，均由國立海洋科技大學、北玄科技有限公司提供，預計將開放參觀1個月。