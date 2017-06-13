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西南風、滯留鋒面夾擊 明起各地嚴防暴雨

今（13日）晚至明天（14日）西南風逐漸增強，滯留鋒面也逐漸來到台灣上空，各地降雨機率都相當高，要慎防大雨、豪雨及瞬間強降雨的發生。（記者羅沛德攝）

2017-06-13  20:45

〔即時新聞／綜合報導〕今（13日）晚至明天（14日）西南風逐漸增強，滯留鋒面也逐漸來到台灣上空，各地降雨機率都相當高，要慎防大雨、豪雨及瞬間強降雨的發生。

中央氣象局指出，明天各地天氣都相當不穩定，中南部及北部地區都有明顯的降雨或雷雨出現；東半部下半天開始將有雷雨發生，西半部更要留意豪雨或大豪雨等級以上降雨發生的機率。由於鋒面帶上容易有強的對流胞發展，強降雨位置難以預測，提醒大家多多留意氣象局發布的警報訊息，做好相關預防措施。

氣溫方面，明天東南部高溫仍有34度，並有焚風發生的機率，其他地區由於降雨明顯，讓悶熱的感覺舒緩不少，高溫約在29、30度。

輕度颱風莫柏已於今天上午減弱為熱帶性低氣壓，未來將併入鋒面雲帶內，受其外圍雲系影響，今晚起金馬地區有大雨發生的機率。

在西南風增強影響下，今晚起中部以北、東南部（含綠島、蘭嶼）及澎湖、金馬沿海空曠地區及鄰近海域，將出現9到10極強陣風，沿海風浪亦較大，在海上或海邊活動請注意安全。

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  • 輕度颱風莫柏已於今天上午減弱為熱帶性低氣壓，未來將併入鋒面雲帶內，受其外圍雲系影響，今晚起金馬地區有大雨發生的機率。（翻攝自中央氣象局）

    輕度颱風莫柏已於今天上午減弱為熱帶性低氣壓，未來將併入鋒面雲帶內，受其外圍雲系影響，今晚起金馬地區有大雨發生的機率。（翻攝自中央氣象局）

  • 中央氣象局指出，明天各地天氣都相當不穩定，由於強降雨位置難以預測，提醒大家多多留意氣象局發布的警報訊息。（翻攝自中央氣象局）

    中央氣象局指出，明天各地天氣都相當不穩定，由於強降雨位置難以預測，提醒大家多多留意氣象局發布的警報訊息。（翻攝自中央氣象局）

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