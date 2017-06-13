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強梅雨再來襲 原水濁度增 煮水掀蓋沸騰5分鐘

大量降雨恐將造成原水濁度升高，環保局提醒民眾飲用前一定要煮開，掀蓋煮沸3至5分鐘，蒸發除氯和消毒藥劑附加物，自來水公司也呼籲用戶先行儲水備用。（記者蔡淑媛攝）

2017-06-13  20:34

〔記者蔡淑媛／台中報導〕月初強烈梅雨炸台，今天第2波豪雨鋒面即將來襲，大量降雨恐將造成原水濁度升高，環保局提醒民眾飲用前一定要煮開，掀蓋煮沸3至5分鐘，蒸發除氯和消毒藥劑附加物，自來水公司也呼籲用戶先行儲水備用。

今天白天豔陽高照，但這波梅雨鋒面晚間就開始影響台灣，造成降雨，台中氣象站指出明天台中降雨更明顯，機率高達90%，雷雨、陣雨情形會比上一波鋒面持續更久，月初梅雨造成北部嚴重災情，但中部也有發佈超大豪雨（超過500公釐）警報，雨量驚人，提醒這波梅雨要小心防範。

持續性強降雨，河川原水濁度飆高，台水第四區管理處處長蕭淑貞指出，淨水廠會在這段非常時間增加藥劑聚氯化鋁降低濁度，以及氯消毒減少微生物孳生，且為供水需求，不貿然減壓供水或停水，處理過的自來水在含氯濃度和濁度標準會在稍微降低，但用藥和用水都在安全標準內。

環保局長白智榮指出，自來水原水濁度增高，淨水廠須大量藥劑消毒，可能造成消毒副產物三鹵甲烷濃度升高，但三鹵甲烷屬於揮發性有機物，只要煮沸後再多煮3至5分鐘，可有效去除，且根據長期對於自來水水質定期監測結果，三鹵甲烷均低於飲用水水質標準，尚無危害。

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  • 豪雨期間，民眾用自來水必須煮沸飲用。（記者蔡淑媛攝）

    豪雨期間，民眾用自來水必須煮沸飲用。（記者蔡淑媛攝）

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