醫訊》半島醫療拚進化 恆春旅遊醫院爭擴建增科

恆春旅遊醫院院長潘正欽爭取擴建大樓，拆除老舊建物。（記者蔡宗憲攝）

2017-06-13 20:15

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島醫療弱勢，屏縣府爭取高榮、義大等醫學中心進駐屏北，更讓百公里外的半島居民感嘆「醫療不平權」，恆春半島唯一的衛福部恆春旅遊醫院，為了自立自強提昇整體醫療，在屏縣府支持下擬定爭取擴建大樓、宿舍及科別，可望改善醫療品質，吸引優秀醫護人員南下。

「恆春半島不到十萬人口，難以達到區域醫院的經濟規模，目前只能自我提昇！」恆春旅遊醫院院長潘正欽表示，計畫拆除原有後方危樓，擴建地上六層、地下一層大樓。

新大樓除了提供門診、洗腎及餐廳服務，病房可望從目前35個病床增加到85床，並引進恆春較缺乏的皮膚、中醫、牙科及新式醫療儀器，留在原大樓的加護病房及急診空間也會擴大，增加急重症的救援能量，讓被譏諷是「野戰醫院」的恆春醫院，展現新風貌提昇就診民眾信心。

除了增加科別、病房，大樓將提供50人的宿舍，潘正欽苦笑說，恆春半島的交通、教育條件不佳，令不少外地醫師不敢南下，加上院內宿舍破舊，鎮內空屋幾乎都成民宿，不少醫護人員找住宿都成問題，「總不能要求每個醫護都犧牲奉獻精神。」

潘正欽指出，目前整個擴建大樓計畫約兩億預算，已經提報到行政院的前瞻計畫，屏東縣長潘孟安也相當支持，但目前仍未正式核定，期盼中央官員看到偏鄉醫療需求，大型醫療中心不願進駐，至少協助提昇恆春半島醫療品質。