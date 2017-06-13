強碰「麻花捲」炸油 小琉球首座污水處理場啟用

2017-06-13 20:10

〔記者陳彥廷／屏東報導〕小琉球近年年登島人次破百萬，島上生活廢水原只經化糞池厭氧就放流，造成海洋環境每況愈下，去年底島上首座污水處理場落成，截流本福村（白沙港）附近民生廢水，縣長潘孟安今天視察時表示，污水處理場是觀光盛地必要配套，將以此為示範點持續在小島上遍設。

屏東海岸線長達近百公里，小琉球和恆春半島的觀光遊憩人潮洶湧，而往返琉球的載客遊艇更新縮短往返時間、載客量大增，鄉民回「琉」經營觀光業，去年住民達1萬3千人，住宿品質優化也間接增加島上垃圾與生活污水量，其中頗負盛名的伴手禮「麻花捲」，廢炸油也成為該污水處理場強大對手。

小琉球無污水下水道，縣府去年向環保署申請近1千3百萬經費，在該鄉目前最大流量的聚落生活廢污水出海口（老人會館）旁，打造極具指標性的首座聚落式污水處理場，去年底試營運，今年4月正式啟動。

縣府環保局長魯台營表示，這座場鑄式污處場採截流集水、沉砂再曝氣，並透過礫間過濾、沉澱最後放流，放流水質經3個月檢測，都在法規標準下，現每天最多處理600噸，污染至少減少80%。魯台營說，小琉球排廢中營養鹽並不嚴重，但如同水中PM2.5的懸浮固體（ss）卻會破壞珊瑚、潮間帶及海龜生態，也是主要除污目標。

不過，當初設計以家庭生活污水為主，但小琉球「麻花捲」的經濟奇蹟，伴隨爆增廢炸油量體，也帶給污處場挑戰，縣長潘孟安說，目前了解，類似油脂不是不能處理，而是處理過程費時，為讓污處場的壽命能延長，現階段以人工撈除浮油為主，也協調鄉公所向商家加強宣道加強回收廢食用油，而不是就直接倒入溝內，也請環保局研究是否需要增如浮油移除設施，污處場的壽命延長大家都有責任，呼籲民眾能隨手作手污水處理。

首座污處場上方是老人會館廣場，加上綠美化，甚至比以前還整齊乾淨，利用處理過的放流水澆灌綠美化的蔡姓老伯則說，設置污處場後，大排不再充滿臭味，而放流水澆水洗手都沒問題。

潘孟安並強調，「只要了解就不會怕！」，原來設立之初曾有居民誤解污水處理場以訛傳訛往後會產生惡臭及髒亂，潘孟安說，污水處理是觀光地區的排廢必要防制工作，目前小琉球每天至少2千噸廢水，加上遊客爆增及食用廢油，都會造成海洋嚴重污染，這個不到百坪的污處場，一天至少處理500噸廢水，且還有放流水可儲存，佔地面積不大，效益如此之強，未來推廣如此不佔空間的低成本污處場，不單是小琉球，還能推到其它本島的聚落，省錢效率高，重大觀光地區的補強，縣府推動責無旁貸。

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