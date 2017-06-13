醫訊》台中3醫院組「足部金三角」 救糖尿病患免截肢

2017-06-13 19:56

〔記者陳建志／台中報導〕糖尿病患者常因足部傷口久病不癒截肢，讓患者和家屬倍感煎熬，大里仁愛醫院、部立台中醫院、中山醫學大學附設醫院創全台首例進行跨院醫療整合，結合各醫院專長的心臟血管、外科、新陳代謝科和復健科，成立「足部金三角」團隊，透過每月一次個案討論，儘量讓患者不需截肢，並提供完善的醫療照顧，已成功讓13位患者獲得妥善治療照顧。

大里仁愛醫院徐弘正院長表示，過去各醫院都處於競爭狀態，但近來逐漸採合作模式，其中糖尿病患者因傷口難照顧，常需面對截肢狀況，每每讓患者和家屬難以接受，因此前年4月由副院長劉慕賢召集院內心臟血管中心心臟內科黃重禮主任、李明峯醫師、心臟外科楊文義副主任、新陳代謝科林文玉主任，結合部立台中醫院外科部蔡新中主任、許惠清護理師，以及中山醫學大學附設醫院的復健醫學部黃玉慧部主任、王培任醫師、矯具中心郭景富技術員等，成立了足部金三角團隊。

今天3家醫院共同召開記者會，向民眾介紹此「足部金三角」團隊的運作模式，出席的部立台中醫院黃元德副院長表示，當老人家的腳一吋一吋往上截，如果是自己家屬情何以堪？對於能有此完整的醫療團隊分工合作表示肯定。

出席的健保局中區業務組方志琳組長表示，光在同家醫院推動整合性照顧都很不容易，更何況是跨3個醫院，稱讚此模式為全國首例，並分享自身經驗表示，曾有兩位友人家屬因糖尿病被判定需截肢，得知部立台中醫院外科蔡新中主任帶領的團隊對於照顧傷口有一套，轉介到該院治療，後來都不需截肢，強調自己因業務關係知道此資訊，但一般民眾根本不知道，稱讚3家醫院整合資源，將能讓糖尿病患者獲得最妥善照顧。

該團隊表示，運作至今已成功完成13位患者的治療照顧，其中一位有20年糖尿病史的女患者，右腳指甲莫名脫落到部立台中醫院治療，蔡新中主任發現她有足部週邊血管阻塞問題，轉介至大里仁愛醫院心臟血管中心，做足部周邊動脈血流相關檢查及心導管後，再回台中醫院做後續的傷口照護至今，成為團隊運作的成功模式。