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追思齊柏林 府中15舉行《看見台灣》特映會

2017-06-13  19:51

〔記者賴筱桐／新北報導〕曾拍攝《看見台灣》紀錄片的導演齊柏林，為籌拍「看見台灣二」電影勘景，不幸意外墜機罹難。新北市文化局今天起至24日，將於府中15紀錄片放映院舉行5場《看見台灣》電影特映會，現場佈置追思板，供民眾留言紀念，表達緬懷之意。

市長朱立倫語帶哽咽表示，齊柏林的驟逝令人相當沉痛與惋惜，也是台灣的損失，今年5月，新北市政府提出清理海洋垃圾的「藍海艦隊」計畫，齊柏林主動表達參與意願，希望透過空拍鏡頭，讓社會大眾了解海洋垃圾的嚴重性，原本預計下個月要出海拍攝，未料罹難的消息來得太突然。

朱立倫表示，《看見台灣》透過鏡頭讓觀眾珍惜台灣，寓意深遠，發人深省，齊柏林熱愛台灣這片土地，甚至為此付出生命，雖然齊導演不幸往生，但市府會延續愛護台灣、珍愛地球的精神，已指示環保局持續與齊柏林團隊合作，共同完成其遺願。

朱立倫在追思板寫下「用生命共同看見台灣 珍愛地球」，表達對齊柏林的追思，會後受訪時，一度眼眶泛淚，真情流露。

《看見台灣》免費放映會將於14日上午10點30分、15日下午3點、16日下午4點20分、24日上午10點30分，在府中15紀錄片放映院登場，開演前20分鐘於1樓發放號碼牌，額滿為止。

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  • 新北市文化局即日起在府中十五紀錄片放映院舉行《看見台灣》電影特映會，現場佈置追思板，供民眾留言紀念，市長朱立倫感性寫下文字，緬懷導演齊柏林。（記者賴筱桐攝）

    新北市文化局即日起在府中十五紀錄片放映院舉行《看見台灣》電影特映會，現場佈置追思板，供民眾留言紀念，市長朱立倫感性寫下文字，緬懷導演齊柏林。（記者賴筱桐攝）

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