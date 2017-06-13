國中生自學微晶片 發明「手機電源分享器」

2017-06-13 19:43

［記者陳昀／桃園報導］會稽國中沈建智靠著自學，設計出「電源分享器」，讓兩支手機互相充電，平鎮國中官佳儀則設計「簡易型拋繩槍」，相較於消防局常使用的瓦斯型拋繩槍，成本只要一成左右，能在遭遇緊急狀況時傳遞物資，兩人都在巴黎雷平發明展（Concours Lepine）奪金，也因此透過技優甄審錄取國立北科附工。

高中職免試入學技優甄審不採計國中會考成績，學生可依照校內的技藝課程分數，或國際、全國性的科展、技藝競賽、發明展，以及丙級以上相關證照申請入學，桃園市今年有677個技優甄審招生名額，今天放榜，共403人錄取。

沈建智表示，他家境不好又喜歡玩電腦，每次修理硬體動輒數千元，他國小時就為了省錢，自己到圖書館找書，或上網查資料，自己研究、修理電腦，國中進一步接觸微晶片，常常在家裡就地取材，拆電器發明一些作品，爸媽嘴上雖說無奈，還是很支持他。

他耗時半年設計出「電源分享器」的雛形，再花4個月修改、迷你化，最終在巴黎雷平發明展奪金，雖然沒能親自參展有些遺憾，但他還是靠著這份好成績，錄取北科附工電機科，朝「微晶片工程師」的理想邁進。

官佳儀的父親官賢相有「科學頑童」的稱號，從事科學教學，官佳儀雖就讀藝才班、學打擊樂，但她從小就是爸爸的小助教，也像爸爸一樣熱愛發明，她說，台灣地形多變、災難也多，因此她利用水管、寶特瓶和打氣瓶，做了不限使用次數的拋繩槍，在救生時能先拋出物資，靠著在國際發明展奪金，她錄取國立北科附工的機械科。

龜山國中邱揚荏、內壢國中李勤瑀、青溪國中吳翔維分別在桃園市技藝技能競賽獲得機械製圖、鉗工、園藝技術第一名，也都因此錄取北科附工。

邱揚荏的父親是建築師，曾打造高速公路的V型支撐架，讓他充滿憧憬，決心和爸爸一樣，能走到哪都看得到自己的作品。

李勤瑀雖然2月才接觸機械職群，但他秉持著「成功不怕起步晚」精神，一週到新興高中練習3天，一去就是練習一整天，破皮受傷也不喊累，專注一心要將鐵塊磨成指定尺寸，讓作品更完美。

吳翔維說，媽媽喜歡種花花草草，他也是從小就喜歡植物，感覺看到就會心情平靜，因此努力學習嫁接、繁殖等技術，希望有一天能培育出造型與眾不同的新品種。