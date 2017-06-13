明繼續癱瘓北市交通 百輛遊覽車今夜宿交通部

公路總局副局長黃運貴（中）今出面接受新北市遊覽車駕駛員職業工會理事長李式嘉（左）的訴求。（記者蕭玗欣攝）

2017-06-13 19:29

〔記者蕭玗欣／台北報導〕新北市遊覽車駕駛員職業工會理事長李式嘉今天號召超過百輛遊覽車及駕駛員，包圍交通部，進行埋鍋造飯無限期抗爭，要求部長賀陳旦出面回應訴求；他說，如果賀陳旦不出面，今天就要夜宿交通部門口，直到倒下為止。

上午超過百輛遊覽車開始聚集、包圍交通部、中正紀念堂周圍，直到下午過後陳抗駕駛員不見部長賀陳旦出面回應，開始突襲總統府及台北車站一帶，以車子故障為由造成交通阻塞，一度癱瘓附近交通。李式嘉甚至放話，如果賀陳旦再不理會，明天會有更多中南部遊覽車上來，屆時將封城。

公路總局今傍晚5點多由副局長黃運貴出面回應訴求，但部分駕駛員見到黃運貴並不領情，堅持要求賀陳旦出面。

黃運貴雖未具體回應各項訴求，但他表示，公路總局並非毫無動作，而是有些訴求涉及法規修改，仍需要研議，希望能邀請工會到交通部內坐下來談一談。最後李式嘉等人並未接受黃運貴的回應，決定今晚繼續在交通部「埋鍋造飯」。