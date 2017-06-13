時空錯亂？ 屏東日式眷舍前竟放現代裝置藝術

這不是外星裝置喔！而是飛機造型的裝置藝術。（記者葉永騫攝）

2017-06-13 19:21

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東市勝利新村最近出現了1座外型像外星人的現代藝術裝置，放置在日式舊眷舍前，讓人時空錯亂，民眾質疑搞什麼？縣府文化處說，這是由藝術家創作的公共藝術裝置，第1座是飛機的造型，其他4座還在新建中，總計經費約1500萬元。

屏東市勝利新村拆除後僅留有部分值得保留的日式眷村建築，縣府用圍籬圍起來後將進行整修，讓這些老舊的日治航空隊官舍建築群能夠盡量恢復原貌，不過修復沒完成，新建的速度卻很快，近日民眾卻發現勝利新村竟出現了一個大型如同外星裝置的現代藝術品，與日式舊建築相當的不搭調，讓人感到時空錯亂，網友也痛批文化單位到底在搞什麼？令人傻眼。

縣府文化處解釋說，國防部水湳機場遷建計畫中提撥公共藝術經費約3000元，屏東部分約1500萬元，由前縣長曹啟鴻規畫從中山路連接到屏東機場沿途藝術街道指標，並且設立5座的大型公共藝術裝置，第1座完成的就是「心晴」這座，外型是1個螺絲漿飛機，並利用風洞的原理，可以轉動，代表著飛行員在藍天白雲中飛翔，這些藝術裝置因為還沒設立解說牌，所以外界會誤解，等到7月完工後，將會請創作藝術家說明創作元素，由專案進行解說並設立解說牌，強調藝術裝置是用別種角度來看，不必融入和配合地景環境。