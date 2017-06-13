鋒面接近 19縣市今晚至明天豪、大雨特報！

2017-06-13 18:49

〔即時新聞／綜合報導〕由於鋒面接近及西南風增強，氣象局傍晚5點40分對台灣西半部19縣市發布豪、大雨特報，今（13日）晚至明天（14日）須嚴防局部大雨或豪雨發生。

中央氣象局對19縣市發布豪、大雨特報，其中北北基、桃竹苗、中彰投、雲嘉縣市及高屏山區為豪雨特報，台南市、高雄市、屏東縣及澎湖、金門、馬祖為大雨特報。

氣象局指出，今晚至明日中南部地區及澎湖、金馬有局部大雨或豪雨，明日北部地區亦有局部大雨或豪雨發生的機率，須留意瞬間大雨、雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石、溪水暴漲；低窪地區請慎防淹水。