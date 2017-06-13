太平荔枝上市！ 產量驟減剩3成

太平荔枝近日上市，不過在氣候和荔枝椿象雙重肆虐下，今年產量大減剩3成，黑葉荔枝每台斤飆到7、80元。（記者陳建志攝）

2017-06-13 18:37

〔記者陳建志／台中報導〕太平荔枝近日上市，不過在氣候和荔枝椿象雙重肆虐下，今年荔枝產量大減剩3成，市面上黑葉荔枝每台斤飆到7、80元，太平區農會總幹事余文欽希望農政單位全力協助防治荔枝椿象，農會為了讓民眾體驗採果樂趣，今年推出「荔枝採果自由行」、「荔枝農遊巴士」，並開放荔枝果樹認養，邀請大家一起遊太平、吃荔枝。

太平區農會總幹事余文欽今天表示，今年荔枝因受外來種荔枝椿象危害，加上近日梅雨暴雨造成裂果，荔枝產量驟減剩3成，黑葉荔枝零售價賣到每台斤7、80元，坦言此非正常現象，希望農委會和市府重視此病蟲害對荔枝、龍眼產業的重創，早日有效防治，讓荔枝維持正常產量，才能讓農民有好收入，消費者也能吃到好吃又便宜的荔枝。

為了持續推銷太平荔枝，太平區農會總幹事余文欽表示，今年推出「荔枝採果自由行」，從6月24日到7月2日共9天，每天9點、10點、14點、15點和16點共5個梯次，每梯限額50人，大人每位收費150元，12歲以下小孩每人50元，除可現場吃荔枝，大人還可帶2斤，小孩可帶1斤回家。

此外，6月24、25日，以及7月1日、2日共4天推出「荔枝農遊巴士」，除可到果園採荔枝、吃荔枝，還可體驗藍染、吃蘆薈餐、認識蜜蜂，以及造訪古農莊和300年的老樟樹。

另外，並由興隆社區發展協會結合當地荔枝農推出「荔枝果樹認養活動」，每棵認養金額4000元，除可體驗採果樂趣，並保證最少可採收50台斤，不過因今年荔枝產量少，僅能提供10棵開放認養，數量有限登記完截止。

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