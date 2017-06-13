國5銜接蘇花改？ 交通部：視改善計畫效果再研究

2017-06-13 18:32

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕為改善未來宜蘭交通議題及宣傳前瞻基礎建設計畫，交通部今日與宜蘭縣政府共同召開「宜蘭地區交通改善及發展重要議題溝通平台」籌備會議；對於宜蘭縣政府一直爭取國道5號直接銜接蘇花改，交通部表示，將有短中長期規劃，最後才會視相關改善計畫效果，最後才會研究國5銜接蘇花改工程。

交通部並將透過「智慧運輸系統發展建設計畫」，協助宜蘭縣政府建構強化交控中心功能，優先推動北宜廊道智慧運輸示範計畫；希望透過整體合作策略，減少小客車使用、分散使用道路時段、提升接駁系統、改善縣境內鐵公路系統的架構下，改善宜蘭聯外及縣內交通瓶頸。

因應蘇花改通車後可能面臨地方交通塞車課題，交通部表示，短期將透過箕山橋改建工程，預計106年7月完工、台9線南澳平交道立體交叉改善工程預計106年10月完工、推動設置蘇澳服務區計畫等工程手段，並配合交控設施、區域號誌重整等管理方式整體改善；另外，宜蘭縣政府也會同時辦理海山西路拓寬工程，降低蘇花改通車後對蘇澳地區產生交通衝擊影響。

中期改善方案將優先辦理「國道5號蘇澳端銜接台9線工程」，評估將國5末端銜接台9線增加出入口匝道，達到分流策略；交通部表示，完成後預估除可改善國5末端車流集中於蘇澳端進出，造成馬賽路口服務水準不佳情形，並可提供往來冬山等地區服務功能。長期將視改善成果，再研究國5銜接蘇花改工程。

為增加北宜間鐵路容量及擴大公共運輸供給與服務整合，交通部表示，宜蘭鐵路高架化需要宜蘭縣政府依程序評估送交通部審查；北宜鐵路提速工程關鍵議題評估所需經費，交通部已納入「前瞻基礎建設」，以期審慎及加速釐清鐵路長隧道逃生、鐵公路競合及水資源保育等重要工程規劃及環境關鍵課題，最後再根據結果決定後續推動方案。