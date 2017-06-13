基隆仙洞國小食魚教育 小朋友大啖小卷飯

希臘裔的仙洞國小學生黃娜拉，看到手中的小卷飯垂涎三尺，直說好好吃。（記者俞肇福攝）

2017-06-13 18:08

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆區漁會與台電協和發電廠合作，今天前往仙洞國小推廣食魚教育，基隆區漁會總幹事陳文欽與學生大玩有獎徵答，要學生認識家鄉的新鮮魚貨；隨後，在漁會志工協助下，小朋友大啖小卷飯，個個吃得津津有味。

台電協和發電廠出資、基隆區漁會提供人力與小卷，促成仙洞國小食魚教育上場；基隆區漁會理事長游日興、總幹事陳文欽、市府產發處副處長鄭永陽、海洋事務科長蔡馥嚀與協和電廠副廠長陳滄海出席，游日興理事長與陳滄海副廠長希望小朋友了解家鄉事、關心愛護環境，讓漁業資源永續發展。

區漁會總幹事陳文欽跟仙洞國小學子簡介基隆漁業後，要小朋友猜猜看投影機上的魚種，哪個是大家愛吃的小卷、哪個是花枝、哪個是透抽，哪個是軟絲，小朋友看到長得差不多的魚種，真的是傻傻分不清楚，舉起手來瞎猜。

當有獎徵答結束後，小朋友已經迫不及待把目光回到桌前的小卷，個個垂涎三尺，漁會志工阿姨依序將食材放下鍋開始烹飪，小卷香氣四溢充滿活動中心，小朋友更加飢腸轆轆；當志工阿姨大功告成，小朋友開心地品嘗好吃的小卷飯，希臘裔的學生黃娜拉開心的說，她還沒吃過小卷，真的好香好好吃。