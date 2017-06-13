7隻超萌緝毒犬寶寶 徵求寄養家庭

關務署表示，現仍有7隻緝毒犬幼犬，等待符合資格的民眾申請認養。（關務署提供）

2017-06-13 18:10

［記者吳佳蓉／台北報導］財政部關務署今表示，緝毒犬中心母犬Poppy及Pinta分別於今年3月及4月中旬生下5隻和8隻幼犬，日前開放寄養家庭領養，開放至今仍剩7隻幼犬在找家，歡迎符合家有庭院、家住桃園以南、雲林以北等條件的民眾前來認養。

關務署副署長謝玲媛表示，幼犬長到2個月時，就要送到寄養家庭，學習適用各種生活環境，與人類相處；早期在寄養家庭中培養的社會化能力，對未來是否能成功培育成獨當一面的緝毒犬相當關鍵。

她指出，目前母犬Poppy及Pinta生下的13隻緝幼犬，有6隻已找到寄養家庭，但仍有7隻待認養，名字分別是Clay、Coca、Cola、Cooper、Carrie、Chloe及Cathy，為黑色及白色的拉不拉多幼犬，健康情形良好，活潑好動相當可愛，歡迎民眾認養。

關務署表示，有意加入寄養家庭行列的民眾，須符合下面四項條件，包括家住桃園以南、雲林以北、家有可讓狗狗自由活動的庭院、且庭院四周有高於1.5公尺圍籬，以及家人喜愛幼犬，願意和幼犬互動，定期帶出散步，進行社會化訓練等。

關務署指出，等幼犬在寄養家庭待到1歲多時，會再送回培訓中心，接受5~6個月不等的訓練，若能順利完訓，就會投入執勤工作，期間約7年；目前平均只有18%的幼犬，能通過培訓成為緝毒犬。

另一方面，謝玲媛表示，除了既有緝毒、緝菸勤務外，現也正思考培訓拉不拉多幼犬成為「緝鈔犬」，協助海關查緝旅客超攜外幣；但若要進行鈔票油墨的「嗅源訓練」，需要一定數量各國外幣，需其他單位協助，目前仍在研擬規劃中。

關務署表示，現仍有7隻緝毒犬中心幼犬，等待符合資格的民眾申請認養。（關務署提供）